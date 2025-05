SEVENTEEN¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡¢4½µÏ¢Â³¤ÇÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÇÛÉÛ·èÄê¡ªÂè1ÃÆ¤Ï¡È¥Á¥§¥­É÷¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡É

SEVENTEENのコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』が、4週連続で入場者特典を配布することが決定した。

2015年5月、1stミニアルバム『17 CARAT』でデビューしたSEVENTEEN。昨年12月にはアメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「Top K-pop Touring Artist」を受賞する快挙を成し遂げるなど、K-POP のアイコンとして活躍している。

そんな彼らの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の韓国・高陽(コヤン)公演が収められたコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』が5月16日より公開となる。

本作では、「RIGHT HERE」ツアー限定バージョンの『Fear』や、『LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)』『Ash』など、貴重なライブパフォーマンスをはじめとするフルセットリストが鑑賞できる。

さらに、ボーカルチーム・HIPHOPチーム・パフォーマンスチーム、3ユニットの個性が光るパフォーマンス、そしてSEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲の数々が、2D版に加え、大迫力のSCREENX、4DX、ULTRA 4DXでも楽しめる。

去る4月24日より「SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'」を開催し、京セラドームに集まったCARATを大いに盛り上げた SEVENTEEN。5月10日のさいたまスーパーアリーナでの公演を控え、CARAT たちの熱量が高まるなか、『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』の入場者特典が4週連続で配布されることが決定した。

注目の第1弾入場者特典は、メンバーのパフォーマンス中のショットを使用した「オリジナルポストカード(全 11 種ランダム)」。チェキ風のデザインが目を引く、完全オリジナルグッズとなっている。「オリジナルポストカード」は公開日の5月16日〜5月22日まで、全国の上映劇場で配 布予定だ。

なお、各入場者特典の配布期間は、5月16日〜5月22日に 第 1 弾 「オリジナルポストカード」、5月23日〜5月29日に第2弾、5月30日〜6月5日に第3弾 、6月6日以降に第4 弾の入場者特典を配布予定。第2弾以降の特典については後日詳細発表となる。

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』は5月16日に全国公開、現在各種ムビチケ前売券が販売中だ。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.