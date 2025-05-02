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¡¦NVIDIA GeForce RTX 5070
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¡¦2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)
¡¦AMD Radeon RX 9070 XT
¡¦850W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS PLATINUM
¡¦IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
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