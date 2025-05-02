º£¤Ê¤ó¤È¡©¡¡É×¤Î¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ËºÊ¤¬¥×¥ÁÀÚ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
ÃËÀ¤Ã¤Æ¥¤¥Þ¥¤¥Áµ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìµ¿À·Ð¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Þ¤·¤Æ·ëº§¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¶Æá¤Ë¤½¤ó¤ÊÉÔËþ¤òÊú¤¯½Ö´Ö¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¡Öº£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼º¸À¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ËºÊ¤¬¥×¥ÁÀÚ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤¹¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª
¡ÖÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡¢²¿¤â¤«¤â¼êÃµ¤ê¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ç¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¿²ÉÔÂ¤À¤·¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤â»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤·¡¢ËèÆü¥¹¥Ã¥Ô¥ó¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤ËÂÐ¤·¡¢Ã¶Æá¤Ï¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤È¤â¤Ê³Ê¹¥¤·¤¿¤é¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤È¤â¤Ê³æ¹¥¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ï»ä¤Ë»þ´Ö¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Ë
¢¦ ºÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤ò»È¤¦Í¾Íµ¤¹¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢°é»ù¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¡£µö¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¤»¤á¤Æ¿¼Ìë¤Î¼øÆý¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËµÙÆü¤Ï»Ò¼é¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï²¿°ì¤Ä¤ä¤é¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤¹¤ëÉ×¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£