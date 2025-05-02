ËüÇî¥ê¥ó¥°¡¢ÊÄËë¸å¤Ë°ìÉôÊÝÂ¸¡¡¶¨²ñ¹ç°Õ¡¢6·îÀµ¼°·èÄê¤Ø
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï2Æü¡¢²ñ¾ì¥·¥ó¥Ü¥ë¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÄËë¸å¤Ë°ìÉô¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç´Ø·¸µ¡´Ø¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£¶¨µÄ¤Î¤¿¤áÂçºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤¬µ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶¨²ñ¤Ï6·î¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Åö½é¤Ï²òÂÎ¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤ËÌá¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¾´¹¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçºåÉÜ»Ô¤Ï²ñ¾ì¤ÎÀ×ÃÏ³èÍÑºö¤ò¸øÊç¤·¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë2°Æ¤òÍ¥½¨Äó°Æ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡£1¼þ2¥¥í¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢200¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤ò»Ä¤·¤Æ¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë°Æ¤È¡¢Éôºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£