¹áÀî¸©»ºÌÚºà¤Î³èÍÑ¤Ç¡ÖÌÚ¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¶õ´Ö¡×Áý¤ä¤¹¡¡Êä½õ¶â¤Î¾å¸Â¤òÁý³Û
2021Ç¯ÅÙÊä½õÂÐ¾Ý»ÜÀß¡Ö»¾´ô¤ª¤â¤Á¤ãÈþ½Ñ´Û¡×¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë
¡¡¹áÀî¸©¤Ï¡¢¸©»ºÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ø¤ÎÊä½õ¤ò2018Ç¯ÅÙ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÏÊä½õ¶â¤Î¾å¸Â¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î100Ëü±ß¤«¤é200Ëü±ß¤ËÁý³Û¤·¡¢5·î2Æü¤«¤é11·î28Æü¤Þ¤ÇÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Î¶¨µÄ²ñ¤¬Ç§¾Ú¤·¤¿¸©»ºÌÚºà¤ò»È¤Ã¤Æ»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤¿¤ê¡¢·ú¶ñ¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·ÐÈñ¤Î2Ê¬¤Î1°ÊÆâ¤òÊä½õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Êä½õÂÐ¾Ý¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ä°û¿©Å¹¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹áÀî¸©»ºÌÚºà¤ÎÎÉ¤µ¤òPR¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈþ½Ñ´Û¤ä¥·¥çー¥ëー¥à¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É13¥«½ê¤¬Êä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£