Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆÎ±³ØÃæ¤Î¼«¿È¤Î°¦Ì¼¤ò½ä¤ë°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈÝÄê
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬2Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¼¤ò½ä¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ê¡¢ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤¬1Æü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¸áÁ°¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿2²óÌÜ¤Î³ÕÎ½¸ò¾Ä¸å¤ËÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤¬²ñ¸«¤·¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤ÇÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±©Ä»¿µ°ì¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀè½µ¤âÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç°ìÌÐ¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄ¹Åè¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤ÆÀè½µ¶âÍËÆü¤Ë°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¾¯¤·¸í²ò¤òÀ¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¼¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³ØÀ¸¥Ó¥¶¤¬¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÁ°½µ¤ÎÈ¯¸À¤ò´ð¤Ë¤·¤¿°¦Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈÝÄê¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±©Ä»¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÎÈ¯¸À¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤È¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Åè¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£