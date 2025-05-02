ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£´¡¥£²¡ó¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¤­·Ù²ü

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡14.20¡¡10.48¡¡9.40¡¡9.79
1MO¡¡11.97¡¡9.18¡¡9.26¡¡8.52
3MO¡¡11.71¡¡9.15¡¡9.71¡¡8.65
6MO¡¡11.14¡¡8.70¡¡9.86¡¡8.58
9MO¡¡10.74¡¡8.42¡¡9.88¡¡8.55
1YR¡¡10.51¡¡8.30¡¡9.98¡¡8.55
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.42¡¡11.96¡¡12.35
1MO¡¡10.76¡¡10.84¡¡10.46
3MO¡¡11.01¡¡11.11¡¡10.11
6MO¡¡11.02¡¡11.03¡¡9.46
9MO¡¡10.92¡¡10.96¡¡9.04
1YR¡¡10.88¡¡10.93¡¡8.86
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡14.20¡¡10.48¡¡9.40¡¡9.79
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.42¡¡11.96¡¡12.35
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