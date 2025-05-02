ÅÄÃæ·½¡¢»³·Á¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡ÖÀã¼ã´Ý¡×¥µ¥¤¥È¤ÇÆ°²èÈó¸ø³«¢ª¥Í¥Ã¥È¥¶¥ï¤Ä¤¯¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©7Ç¯Á°¤«¤éµ¯ÍÑ¤âº£¸å¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤È±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤ÎÆ°¤¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»³·Á¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡ÖÀã¼ã´Ý¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬SNS¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÀÌó¤Î´Ø·¸¤Ç3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÈó¸ø³«¤Ë¡×
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È±ÊÌî¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤¬2025Ç¯4·î23Æü¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤ÈÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤ÏÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢»³·Á¸©¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤¹¤ëÊÆ¡ÖÀã¼ã´Ý¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ18Ç¯¤«¤éµ¯ÍÑ¡£24Ç¯10·î¤Ë¤â¿·CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢5·î2Æü¸½ºß¡¢Àã¼ã´Ý¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëCM¤ÎÆ°²è¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬³°¤µ¤ì¡¢¡Ö¢¨¸½ºßÆ°²è¤Ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³·Á¸©¡Ö»³·Á¡Ø¤Ä¤äÉ±¡Ù¡ØÀã¼ã´Ý¡Ù¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¿ä¿ÊËÜÉô¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï2Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢Æ°²è¤¬Èó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¡Ö·ÀÌó¤Î´Ø·¸¤Ç3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊóÆ»Á°¤Î3·îËö¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÈó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊóÆ»¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¡×¤È¤·¤¿¡£