¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Î¤¬¥Ø¥¿¡×¡Ö¼ÂÎÏÉÔÂ¡×ÈãÈ½¤â±Û¤¨¤Æ¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿LE SSERAFIM¤Î¡íÅ¾µ¡¡í¡Ô¸½ÃÏµ¼Ô¤¬²òÀâ¡Õ
¡¡K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎLE SSERAFIM(¥ë ¥»¥é¥Õ¥£¥à)¤¬¤¤ç¤¦5·î2Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î4·î¤«¤é¤Ï½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¡£¡ÖEASY CRAZY HOT¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿ÎÀî(¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5·î¤«¤é¤ÏÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢ËÌ¶å½£¡¢ºë¶Ì¤ÈÆüËÜ¤Î4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ÈËÌÊÆ¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç·ã¤·¤¯ÍÙ¤ëµÜÏÆºéÎÉ(27)&ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥«¥º¥Ï(21)¤Î¡ÈÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É»Ñ¤â¡Ä
LE SSERAFIM¡£¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢¥«¥º¥Ï¡¢¥µ¥¯¥é¡ÊµÜÏÆºéÎÉ¡Ë¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¿ÎÀî¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´°Á´¤Ë¾Ã²½¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤òÀö¤¤Î®¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä·¹¸þ¡Ë¡¢¡Ö¤³¤³1Ç¯´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò»Ï¤á¤ë´ðÈ×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÄ«Á¯ÆüÊó¡Ë¡¢¡ÖLE SSERAFIM¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¸«¤è¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢Á´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¿Í¡¹¤Ë¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´«¤á¤ë¡×¡ÊNEWSIS¡Ë¤Ê¤É¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖLE SSERAFIM¤Ï¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âLE SSERAFIM¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖHYBE¡×¤ÎµÄÄ¹¡Ê=²ñÄ¹¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯»á¡È´Î¤¤¤ê¡É¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î¤³¤Î3Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡¥Ñ¥ó»á¤È¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤ò°é¤Æ¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¿´·ì¤òÃí¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢»¶¡¹¤Ê·Á¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ó»á¤¬2012Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGLAM(¥°¥é¥à)¡×¤Ï¡¢HYBE¤ÎÁ°¿È¤Î»öÌ³½ê¡ÖBig Hit ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎBTS¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢BTS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëRM¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢GLAM¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Íµ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£GLAM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥À¥Ò¤¬´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È°û¤ß²ñ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅð»£¡£¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿±ÇÁü¤ò¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤¹¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È»ö·ï¡É¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥Ñ¥ó»á¤ÎÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÂ¿¹ñÀÒ¥°¥ë¡¼¥×¡É¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¡·ë²Ì¡¢¥À¥Ò¤Ï¶²³åÌ¤¿ë¤Î·ùµ¿¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤¬¥Ñ¥ó»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸åBig Hit¤Ç¤Ï¡Ö½÷»Ò¤ÎÎý½¬À¸¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤Þ¤ÇÓñ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ó»á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Â¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖIZ*ONE¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤À¤±¤Ç¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ó»á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢IZ*ONE¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥àÇä¾åµÏ¿¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡IZ*ONE¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÇä¾å¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â10ËüËç¤¬¸Â³¦¡×¤È¤¤¤¦¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÇË¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿ô½½ËüËç¤ÎµÏ¿¤òÎ©¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÎßÀÑÇä¾å¤¬100ËüËç¤òÆÍÇË¡£¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤â¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤À¡£
ÅÁÀâÅª¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó»á¤Î¡ÈÄá¤Î°ìÀ¼¡É¤ÇHYBE¤Î½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×È¯Â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÀìÌç¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖSOURCE MUSIC¡×¤òHYBE¤Î»±²¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ï·ÊÞ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖSM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×½Ð¿È¤ÇÅÁÀâÅª¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢Âè1¹æ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÂÀ¸¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë²áÄø¤Ç¡¢¥ß¥ó»á¤È¥Ñ¥ó»á¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬¾×ÆÍ¡£¥ß¥ó»á¤Ï¡ÖADOR(¥¢¥É¥¢)¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÇÆÈ¼«¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¸å¤Ï¥Ñ¥ó»á¼«¤é¤¬LE SSERAFIM¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ2022Ç¯5·î¡¢¤Ä¤¤¤ËLE SSERAFIM¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ÖPRODUCE48¡×½Ð¿È¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡IZ*ONE¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿µÜÏÆºéÎÉ¤È¡¢IZ*ONE¤Ç¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤áµ±¤¯Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢IZ*ONE¤òÀ¸¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 48¡×¤Ë»²²Ã¤·¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÉý¹¤¤²»°è¤òÈäÏª¤·¤¿¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢SOURCE MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤È¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¡Ê=³Ø¹»ÆâË½ÎÏ¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÃ¦Âà¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Þ¤Ç¸ø¤Î¾ðÊó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥«¥º¥Ï¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¿·¿Í¾Þ¤òÁí¤Ê¤á
¡¡¥Ñ¥ó»á¤ÏÅý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¹Í°Æ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖFEARLESS¡×¤ò´Þ¤à2¶Ê¤ò¼«¤éºî»ìºî¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡IZ*ONE¤Ç³èÌö¤·¤¿ºéÎÉ¤È¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï´û¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥Ñ¥ó»á¼«¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡ÖBTS¤ÎËåÊ¬¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂêÀ¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤¿LE SSERAFIM¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½éÆ°Çä¾å¡Ê=È¯Çä1½µ´Ö¤ÎÇä¾å¡Ë¤¬30ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÎòÂå½éÆ°µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡ÖFEARLESS¡×¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ3¼Ò¤Î²»³ÚÊüÁ÷¤Ç1°Ì¤òÀê¤á¤ë¡È¥È¥ê¥×¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¡É¤òÃ£À®¤·¡¢Ç¯Ëö¤Î³Æ¼ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¿·¿Í¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËK-POP³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUNFORGIVEN¡Ù¤Ç½éÆ°Çä¾åËç¿ô¤Ï125Ëü8000Ëç¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤òÃ£À®¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡¢Áí¹ç¼ó°Ì¡¢¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¥Á¥ã¡¼¥È¡×6°Ì¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡×1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ³°¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2024Ç¯4·î¡¢ÊÆ¹ñºÇÂç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖCoachella(¥³¡¼¥Á¥§¥é)¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤»îÎý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ä´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡ÖÂ©¤ÏÀÚ¤ì¤ë¤·¡¢À¼¤Ï¿Ì¤¨¤ë¤·¡¢²»Äø¤âÉÔ°ÂÄê¤À¡×¡Ö»öÌ³½ê¤Ï½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÒÃ£¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏK-POPÁ´ÂÎ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼Ãæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢LE SSERAFIM¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢LE SSERAFIM¤¬¤³¤ì¤Û¤É¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢K-POPÆÃÍ¤Î¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡þ¡þ¡þ
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢LE SSERAFIM¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë¡È»îÎý¡É¤ä´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡×µÜÏÆºéÎÉ¡Ê27¡Ë¤Ë¿Éíå¤ÊÀ¼¤â¡ÄLE SSERAFIM¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¤·¤¿½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡©¡Ô¸½ÃÏµ¼Ô¤¬²òÀâ¡Õ¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¶â ·ÉÅ¯¡Ë