Âç¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥ì¥¶¡¼¤Î¼Á´¶¡£¡Ú¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ß¥¹¡Û¤ÎºâÉÛ¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤È¾å¼Á¤µ¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ú¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ß¥¹¡Û¤ÎÆó¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤¿2¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¡£È¯¿§¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤Ç¥½¥Õ¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÆâÂ¦¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥ì¥¶¡¼¥¿¥Ö¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¤ÄÀÞ¤ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿LWGÇ§¾Ú¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
È¯¿§¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¼Á´¶¤¬¹âµé´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
»¥Æþ¤ì2¤Ä¡¢¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥È4¤Ä¡¢¾®Á¬Æþ¤ì¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤Ä¤ÄÆü¾ï¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥ì¥¶¡¼¥¿¥Ö¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤È¾å¼Á¤µ¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ú¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ß¥¹¡Û¤ÎÆó¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤¿2¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¡£È¯¿§¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤Ç¥½¥Õ¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÆâÂ¦¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥ì¥¶¡¼¥¿¥Ö¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¤ÄÀÞ¤ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿LWGÇ§¾Ú¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
È¯¿§¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¼Á´¶¤¬¹âµé´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
»¥Æþ¤ì2¤Ä¡¢¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥È4¤Ä¡¢¾®Á¬Æþ¤ì¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤Ä¤ÄÆü¾ï¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥ì¥¶¡¼¥¿¥Ö¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¡£