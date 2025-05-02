¡Ú¸ÂÄê60Âæ¡ÛÅÁÀâ¤Î¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯»ÅÍÍ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ø¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬ÅÐ¾ì
¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅÁÀâ
¥í¡¼¥¿¥¹¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯»á¤ò¾Î¤¨¡¢¡Ø¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤ï¤º¤«60Âæ¤Î¤ßÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é1¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤Ê¬¤Ï¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¢¡Ø¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ß¤ë¡¡Á´25Ëç
¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤È¥Á¡¼¥à¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤Î³èÌö·à¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1965Ç¯¤Ë¥¯¥é¡¼¥¯¤Ï¥Á¡¼¥à¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤È¤È¤â¤ËF1¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹500¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¿¥¤¥×38¤È¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£ ¥í¡¼¥¿¥¹
Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¹¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ë¤â¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ®¤µ¤Ë¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊÅ·¶î¤±¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Ïº£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÁÀâ¤³¤½¤¬¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃÂÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±Û¤È³×¿·¤Î¾ÝÄ§¡¢¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤Ø¤Î·É°Õ¡¢Èà¤È¥Á¡¼¥à¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿ÅÁÀâ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ë¥¢¿âÞ·¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë
¤³¤Î¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ß¡¼¥é¤Ï¡¢¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤¬¶î¤Ã¤¿¡Ø¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¿¥¤¥×38¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È»Å¾å¤²¤Î¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¨¥¥¾¡¼¥¹¥È¥Ñ¥¤¥×¡¢¼êÉÁ¤¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥É¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ø¥¯¥é¡¼¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1960Ç¯Âå¤Î¥í¡¼¥¿¥¹À½F1¥Þ¥·¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£ ¥í¡¼¥¿¥¹
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤¥ì¥¶¡¼¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1960Ç¯Âå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¦¥Ã¥ÉÀ½¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ä¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥í¥Ã¥Û¥¥ã¥í¥óÃÏÊý¤Î¥¿¡¼¥¿¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊµÇ°¥Ð¥Ã¥¸¤âÁõÈ÷¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä¡¢¥·¡¼¥È¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Á¡¼¥à¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤È¥Á¡¼¥à¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÂÄê¼Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¡Ø1of60¡Ù¤È¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½ÀìÍÑ¥¹¥ì¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¥¯¥é¡¼¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÀìÍÑ¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÆÃÀ½¥ì¥¶¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¡¢ÀÇ¹þ2359Ëü5Àé±ß¡£