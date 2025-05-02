¡ÖÈà½÷´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼ËþµÊSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆ¬Êú¤¨¤¿¡×
5·î1Æü¡¢ÇµÌÚºä46¡¦°æ¾åÏÂ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤ÑºÇ¶¯¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼SHOT¤ò¸ø³«
°æ¾å¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¼ª¤Î¤Ä¤¤¤¿¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°æ¾åÏÂ¡ß¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¤Ã¤ÑºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈà½÷´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ç¡¼¥Èµ¤Ê¬¡×¡ÖÌ´¤Î¹ñ¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆ¬Êú¤¨¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯2·î¤ËÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿°æ¾å¡£33rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡Ù¤ÇÉ½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Ç¤â¡¢Æ±´ü¤ÎÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤È¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë