¡ÚËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð»º¤Îµ²±¡ÛVIO½èÍýºÑ¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×²÷Âú¤ò¸å²ù¡ÚÂè5ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
¡Ö½Ð»º¡×¡£¤½¤ì¤Ï½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1¡Á2¤òÁè¤¦Âç»Å»ö¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î´¶Æ°¤ÈÇú¾Ð¡Ê¡©¡Ë¤Î¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð»º¤Îµ²±¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¡£
º£²ó¤Ï¡¢½Ð»º»þ¤Ë¸¦½¤À¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¸«³Ø¤òµö²Ä¤·¤¿Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£
½Ð»º¤ËÈ÷¤¨¥¢¥ó¥À¡¼¥Ø¥¢¤ÎÃ¦ÌÓ¡ÈVIO¡É¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¡£¸«¤ä¤¹¤¯¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸¦½¤À¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò½Ð»º»þ¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡ª¡×
¡È¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç²÷Âú¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¸«¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì½Ö¡¢¸å²ù¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð»º¤Îµ²±¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
º£²ó¤Ï¡¢½Ð»º»þ¤Ë¸¦½¤À¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¸«³Ø¤òµö²Ä¤·¤¿Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£
½Ð»º¤ËÈ÷¤¨¥¢¥ó¥À¡¼¥Ø¥¢¤ÎÃ¦ÌÓ¡ÈVIO¡É¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¡£¸«¤ä¤¹¤¯¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸¦½¤À¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò½Ð»º»þ¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡ª¡×
¡È¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç²÷Âú¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¸«¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì½Ö¡¢¸å²ù¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð»º¤Îµ²±¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô