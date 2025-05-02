¸¤¤Î¤·¤Ä¤±¤Ï¶µ¤¨Êý¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª°¦¸¤¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ú¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー¤¬²òÀâ¡Û
¶µ¤¨¤¿¤Î¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©
°¦¸¤¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢´ØÏ¢ÉÕ¤±¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡©²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»¤ò¤¹¤ë¤È¡»¡»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ú²áÄø¡Û¤È¡Ú·ë²Ì¡Û¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Êª»ö¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Ï¡¢¸¤¤¬¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤ÖºÝ¤Ë¼«Á³¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°¦¸¤¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¡ÚÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤È¤½¤Î¸å¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò´ØÏ¢¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç³Ø½¬¤¬¿Ê¤à¡Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸¤¤¬¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Æ°ºî¤ä´Ä¶Í×°ø¤¬³Ø½¬¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶µ¤¨¤ì¤Ð¶µ¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶µ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤¬¡ÈÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡É3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤«¤é°¦¸¤¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¡¢¤·¤Ä¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤É¤ÎÍÍ¤ÊÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¶µ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«½çÈÖ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È① ¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤
¸¤¤Ï¿Í¤Î»Ø¼¨¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ø¼¨¤ÎÅÓÃæ¤ËÆþ¤ë¡Ö¹ç¤¤¤Î¼ê¡×¤Þ¤Ç¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡ª¤Ï¤¤¡¢¤¤¤¤»Ò¡ª¡×¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¡ª¤Õ¤»¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨°Ê³°¤Î²»¤ä¸¤¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸¤¤Ï¤½¤ì¤â»Ø¼¨¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Îº®Íð¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ë»Ø¼¨¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä°ì´Ó¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¡¢ÉÔÍ×¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¾Ê¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È② ÂÎ¤òÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤
¸¤¤Ï¡¢¿Í¤Î°µÎÏ¤äµ¤ÇÛ¤òÉÒ´¶¤ËÆÉ¤ß¼è¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ä¤±¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢»Ø¼¨¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤ÂÎ¤òÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢´é¤òÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹ºÝ¤ËÂÎ¤òÁ°·¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡Ö°µÎÏ¡×¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ê¡¢¸¤¤¬½¾¤¦¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï»Ø¼¨¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¤¤¬»Ø¼¨¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í¤Î»ÑÀª¡×¤ä¡Ö°µÎÏ¡×¤ò´ð½à¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï½¾¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹ºÝ¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤·¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¸¤¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È③ ½¸Ãæ¤·¤Å¤é¤¤´Ä¶¤Ç¶µ¤¨¤Ê¤¤
¸¤¤¬¤·¤Ä¤±¤ò³Ø¤ÖºÝ¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤éÁû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤äÂ¾¤Î»É·ã¤¬Â¿¤¤´Ä¶¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¸¤¤Ï»Ø¼¨¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë³Ø½¬¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ä
¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡£
¡¦Â¾¤Î¸¤¤ä¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¸ø±à¤ÇºÇ½é¤Î»Ø¼¨¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¸¤¤ÎÃí°Õ¤¬Ê¬»¶¤·¡¢»Ø¼¨¤ò³Ð¤¨¤ë¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÀÅ¤«¤Ç»É·ã¤Î¾¯¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤Ä¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¤¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤·¤Ä¤±¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¡×¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Ø¼¨¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£ Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»ÑÀª¤Ç»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£ ºÇ½é¤ÏÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¶µ¤¨¡¢½ù¡¹¤ËÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤Îº®Íð¤òËÉ¤®¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¤·¤Ä¤±¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ä¤±¤Ï¡Ö¸¤¤Ë²¿¤«¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¤Â¦¤Î´èÄ¥¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÂ¦¤â¡Ö¸¤¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤ËÅ°¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ç¤é¤º¡¢¸¤¤Î³Ø½¬¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª