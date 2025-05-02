¿¹¹áÀ¡¡¢Îø¥ê¥¢¼ýÏ¿¤Ç¹æµã¡¡ ¡Èµã¤Êý¡É¤ò¶¦±é¼ÔÀä»¿¡ÖÈþ¤·¤¤ÎÞ¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Î¤¹¤¹¤êµã¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABEMA¡Öº§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿¹¤Î¡Éµã¤Êý¡É¤ò¶¦±é¼Ô¤¬Àä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¡ÄÎëÌÚ¤¨¤ß¤é¤È¿ÈÄ¹º¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¾Ð´é¤Î¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ
¡¡Îø¥ê¥¢¹¥¤¤Î¿¹¤Ï¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂçµã¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÎÞ¤â¤í¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ëµã¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÉ¡¿å¤Ê¤É¤ÇÀäÂÐ¤Ë¡Ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¡Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¿¹¤µ¤ó¤Ï¤¤ì¤¤¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Â¼¤Ï¡ÖÎÞ¤ò¤³¤³¡Ê¤Û¤ª¡Ë¤Ç»ß¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¡Ê¤¢¤´¡Ë¤Þ¤ÇÎ®¤·¤¤Ã¤Æ¿¡¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£ÄÅÅÄ¤â¡ÖÈþ¤·¤¤ÎÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤Ð¤ò¤¹¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤Î¤¹¤¹¤êµã¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¹¤ÎÎÞ¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£¿¹¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²È¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë8ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢²á¹ó¤Ê¹ç½ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¡È°¦¤ò»î¤¹¡ÉßõÎõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢·ëº§»ñ¶â1000Ëü±ß¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡ÖCJ ENM¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëK¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖtvN¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø2²¯9Àé¡§·ëº§ÀïÁè¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¿ô¡¹¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ABEMA¤¬¡¢ÆüËÜÈÇ¤Î¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¡£¤è¤ê»É·ãÅª¤Ç¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤âÅêÆþ¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¡¢¿¹¡¢ÄÅÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡¢À¾Â¼¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¡ÄÎëÌÚ¤¨¤ß¤é¤È¿ÈÄ¹º¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¾Ð´é¤Î¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ
¡¡Îø¥ê¥¢¹¥¤¤Î¿¹¤Ï¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂçµã¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÎÞ¤â¤í¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ëµã¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÉ¡¿å¤Ê¤É¤ÇÀäÂÐ¤Ë¡Ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¡Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¿¹¤µ¤ó¤Ï¤¤ì¤¤¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤Ð¤ò¤¹¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤Î¤¹¤¹¤êµã¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¹¤ÎÎÞ¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£¿¹¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²È¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë8ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢²á¹ó¤Ê¹ç½ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¡È°¦¤ò»î¤¹¡ÉßõÎõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢·ëº§»ñ¶â1000Ëü±ß¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡ÖCJ ENM¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëK¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖtvN¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø2²¯9Àé¡§·ëº§ÀïÁè¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¿ô¡¹¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ABEMA¤¬¡¢ÆüËÜÈÇ¤Î¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¡£¤è¤ê»É·ãÅª¤Ç¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤âÅêÆþ¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¡¢¿¹¡¢ÄÅÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡¢À¾Â¼¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£