ÎëÌÚ¤¨¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î´íµ¡¡©¡¡¤±¤ó¤«¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¹ðÇò¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¿µ¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABEMA¡Öº§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÎëÌÚ¤¬¡¢É×¤È¤Î¤±¤ó¤«¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¡ÄÎëÌÚ¤¨¤ß¤é¤È¿ÈÄ¹º¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êËþÂ¤²¤Ê¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤´¤ß¤òÊüÃÖ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢¥É¥¢¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄù¤á¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¾²¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢É×¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¡Êµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡ËÊ¿µ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë8ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢²á¹ó¤Ê¹ç½ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¡È°¦¤ò»î¤¹¡ÉßõÎõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢·ëº§»ñ¶â1000Ëü±ß¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡ÖCJ ENM¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëK¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖtvN¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø2²¯9Àé¡§·ëº§ÀïÁè¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¿ô¡¹¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ABEMA¤¬¡¢ÆüËÜÈÇ¤Î¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¡£¤è¤ê»É·ãÅª¤Ç¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤âÅêÆþ¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¡¢¿¹¡¢ÄÅÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡¢À¾Â¼¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¡ÄÎëÌÚ¤¨¤ß¤é¤È¿ÈÄ¹º¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êËþÂ¤²¤Ê¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤´¤ß¤òÊüÃÖ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢¥É¥¢¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄù¤á¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¾²¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢É×¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë8ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢²á¹ó¤Ê¹ç½ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¡È°¦¤ò»î¤¹¡ÉßõÎõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢·ëº§»ñ¶â1000Ëü±ß¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡ÖCJ ENM¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëK¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖtvN¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø2²¯9Àé¡§·ëº§ÀïÁè¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¿ô¡¹¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ABEMA¤¬¡¢ÆüËÜÈÇ¤Î¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¡£¤è¤ê»É·ãÅª¤Ç¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤âÅêÆþ¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¡¢¿¹¡¢ÄÅÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡¢À¾Â¼¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£