¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥± Ä»³¤Ï¢»ÖÁª¼ê Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖPush Up¡×¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¡¡Âç²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÅìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¡£
3Æü¤ËÄ¹ºê»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê 26ºÐ¡£
3Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê¤«¤â¤á¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø3¡ß3¥Þ¥¸¥Ç¥¸¥ÞGAMES2025¡ÙÆâ¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±3¿ÍÀ©¤Î¸ø¼°Àï¡ØPush Up¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÄÌÚÍºÂç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÄ»³¤Áª¼ê¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¸ø¼°Âç²ñ¡£¤³¤ì¤¬¶å½£½é³«ºÅ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÃÏ¸µ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡ÊÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¡Ë
¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÄ¹ºê¤À¤·¡¢¶å½£¤Î¡¢ËÍ¤è¤ê¼ã¤¤Áª¼ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤ò¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×
¡ØPush Up¡Ù¤Ï¡¢Ä»³¤Áª¼ê¤¬¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢2022Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿3¿ÍÀ©¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
½êÂ°¥Áー¥à¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Âç²ñ¤´¤È¤Ë¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¡Ë
¡ÖÁ´Â®ÎÏ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥É¤òÁè¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤È¤«¥Ð¥¹¥±IQ¤ä¥»¥ó¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬¡¢3¡ß3¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿ ÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²°³°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¡Ë
¡ÖËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Õ¤é¤Ã¤È¥Ð¥¹¥±¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤«¡£
0¤«¤é1¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢Ç§ÃÎ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿Âç²ñ¡×
ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡ØPush Up¡Ù¡£
º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢Ä»³¤Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿髙柗 µÁ¿Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤â¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Ä¹ºê¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÀË¤·¤¯¤â½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½¡£
Ä»³¤Áª¼ê¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç ¡ÈÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¡Ë
¡ÖÅìµþ¥Ñ¥éÁ°¤Î¥Áー¥à¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¥Áー¥à¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤¹¤ë¤«¡£¥Áー¥à¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£
¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤è¤ê¥Áー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤Þ¤Ç¤Î¥Áー¥à¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¡×
¡ÊÀÄÌÚÍºÂç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥í¥¹Âç²ñ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤Î¿§¤Ï¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÊÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¿§¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£ËÍ¼«¿È¤â¥í¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤ÎÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢1Æü¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶³Ð¡×
Ä»³¤Áª¼ê¤â½Ð¾ì¤¹¤ë3Æü¤ÎÂç²ñ¡ØPush Up¡Ù¤Ï¡¢¸á¸å1»þ～¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤Î ¡ÈÂÎ¸³²ñ¡É ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¡Ë
¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤ò¸«¤Æ¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ÏÁª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÀÅ²¬,
²ð¸î,
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ÖÎîº×,
Åìµþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à