ASIAN KUNG-FU GENERATIO後藤正文が設立した「APPLE VINEGAR -Music Award-」第8回の大賞に、『ザ・ビュッフェ』(MONO NO AWARE)と『Dos Atomos』(Dos Monos)が選ばれた。ASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文が2018年に設立した新進気鋭のミュージシャンがキャリア初期に発表したアルバムへと贈られる作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-。第8回となる今年のノミネート12アルバムの選考会が3月27日に実施され、後藤正文、accobin(福岡晃子)(イベントスペースOLUYO社長/作詞作曲家/演奏家)、Licaxxx、有泉智子(音楽雑誌「MUSICA」編集長)、mabanua(音楽家、プロデューサー)の5名によって、大賞2作品と特別賞4作品が決定した。

ソロアーティストではなく、バンド/グループが大賞を受賞したのは、APPLE VINEGAR -Music Award-8回目にして今回が初めてのこと。深く音楽に関わりを持つ選考委員ならではの視点で、今年もまた作品の魅力やサウンドプロダクション、聞き所などに関して長時間の丁寧なディスカッションが実施。大賞と特別賞決定のプロセスとともに今の音楽表現のあり方まで紐解かれるレポートも公開されている。また、今年も「作品制作をサポートする賞金を贈呈することで、若手ミュージシャンを応援したい」という本アワードの趣旨に賛同した個人、7企業から協賛が集まり、協議の結果、大賞のMONO NO AWAREとDos Monosの2組に45万ずつ、特別賞受賞の井上園子、marucoporoporo、Nikoん、松永拓馬にそれぞれ10万ずつを贈呈する事となった。毎年恒例の後藤正文による大賞受賞者へのインタビューも後日公開を予定している。今年は、MONO NO AWAREとDos Monos、2バンドの合同での対談形式インタビューとなる。選考会後半レポート: https://www.applevinegarmusicaward.com/2025/j002/ 大賞・特別賞選考レポート:https://www.applevinegarmusicaward.com/2025/winner/第8回APPLE VINEGAR -Music Award- ノミネート12作品『Conceive the Sea』 marucoporoporo:特別賞『Dos Atomos』 Dos Monos:大賞『Epoch』 松永拓馬:特別賞『FIRST LOVE』 んoon『From Dusk Till Dawn』 HALLEY『ほころび』 井上園子:特別賞『怪物』 黒岩あすか『明暗』 ACE COOL『public melodies』 Nikoん:特別賞『ザ・ビュッフェ』 MONO NO AWARE:大賞『The Way I See You』 Ålborg『遊泳の音楽』 浦上想起(アルバムタイトル アルファベット順)Official site: https://www.applevinegarmusicsupport.com