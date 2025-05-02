¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉã¡×¡Ö¿®¤¸¤ë¤³¤È¤â¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×°äÂ²¤¬ÈáÄË¤Ê»×¤¤¡¡ºë¶Ì¡¦´ÙË×»ö¸Î¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯100Æü¡¡ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤òÈ¯¸«
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤«¤é3¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤´¤ÈÅ¾Íî¤·¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÃÏ¾å¤Ø¤È±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°äÂ²¤¬½é¤á¤ÆÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÁÜº÷³èÆ°¤ÏÆü¤¬¾º¤ê»Ï¤á¤ëº¢¡¢Ì¤ÌÀ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°4»þÈ¾Á°¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¾ÃËÉÂâ°÷¤é¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤¬ËÜ³Ê²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¶õµ¤¥Ü¥ó¥Ù¤òÇØÉé¤¦¾ÃËÉÂâ°÷¤¿¤Á¡£ËÉ¸îÉþ»Ñ¤Ç¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¤òÉÕ¤±¤ëÂâ°÷¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤¢¤ï¤»¤Æ5¤Ä¤ÎÉôÂâ¡¢±ä¤Ù45¿Í¤¬ÃÏ²¼¤Î²¼¿åÆ»´É¤ËÆþ¤ê¡¢ÁÜº÷³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«»Ï¤«¤é¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¡£Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬ÃÏ¾å¤Ë±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢¼Ö¤Ç¸½¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î28Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæÉôÊ¬¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ê¤Î¼þÊÕ¤ÇÊøÍî¤¬·«¤êÊÖ¤·µ¯¤¡¢Æ»Ï©¤Î·ê¤Ï³ÈÂç¡£ºî¶È¤ÏÆñ¹Ò¤·¡¢±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤È74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ï²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎËÜ³ÊÁÜº÷¤Ç¤Ï¡¢´ÙË×¸½¾ì¤«¤é²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ø¸þ¤±·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ê¤«¤é¾ÃËÉÂâ°÷¤Ê¤É¤¬Êâ¤¤¤Æ±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤Ï°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤«¤é3¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Î°äÂ²¤¬ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Î°äÂ²
¡Ö¾¯¤·´è¸Ç¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤ÎÉã¡£Â¹¤¬À¸¤Þ¤ì°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢¤ÒÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹¹¤ËÂô»³¤Î°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤¤À¤Ë¿®¤¸¤ë¤³¤È¤â¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë»ö¤â½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡×
»Ä¤ë±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ïº£¸å¡¢½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿¿¾å¤Î·ê¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£