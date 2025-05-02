¿¹¹áÀ¡¡Öµö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¤³¤Ê¤¤¡×À¤¤ÎÃæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª¡ÖÊÀ³²¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡×°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¹ðÇò
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê29¡Ë¤¬1Æü¡¢ABEMA¤Îº§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¸òºÝÃæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë¤±¤Ä¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢MC¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¡¢¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×À¾Â¼¿¿Æó¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë8ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»²²Ã¤¹¤ëº§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡£Éâµ¤¤äÃù¶â¥¼¥í¡¢À¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¡È·ëº§¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢·ëº§»ñ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î°¦¤ò»î¤¹¤·Îõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ø¡ÖÉâµ¤¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉâµ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¡£¼è¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£µö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸òºÝ»þ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤è¤¯¤â¤á¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤È¤«¡¢3ËÜ¤°¤é¤¤Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤È¼Î¤Æ¤ë¡£Ç³¤¨¤ë¤´¤ß¤È¤«¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ñ¸»¥´¥ß¤À¤«¤é¡¢1ËÜ¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¡¢3ËÜ¤°¤é¤¤¤Þ¤È¤á¤Æ¼Î¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤½¤ì¤¬ÊÀ³²¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£