¡Ú¥¢¥Ê¥³¥é¥à¡Û¾®ÂðÀ¤¿Í¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª¡×
Ê¸²½ÊüÁ÷¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊËè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥³¥é¥à¡×¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÁ´Ê¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢§¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¢§5·î2ÆüÇÛ¿®¹æ¡¡Ã´Åö
¾®ÂðÀ¤¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¤ß¤Ê¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª
²þ¤á¤Æ¤´°§»¢¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4·î¤è¤ê¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Âð À¤¿Í¡Ê¤ª¤ä¤± ¤µ¤ó¤È¡Ë¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç26Ç¯´ÖÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢Æ±¤¸Ì¾Á°¤ÎÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬¸µ¡¹ÀÄÇ¯³¤³°¶¨ÎÏÂâ¤Î»Å»ö¤Ç¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊÆîÂÀÊ¿ÍÎ¡Ë¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ç³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Åç¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¥µ¥ó¥ÈÅç¡×¡£À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¤¿Í¡Ê¤µ¤ó¤È¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤ÏÄ¹ºê¸©¡£°é¤Á¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍ»Ô¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡£
¥Þ¥¤¥Öー¥à¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¡Ê¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤Å¤Ä²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¥°¥Ã¥º±¿¤Ó½Ð¤·Ãæ¡Ë¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÎò¤Ïº£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¹Åç¸©¤ÎRCCÃæ¹ñÊüÁ÷¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢¹Åç¥«ー¥×¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë¼Â¶·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¼«Ê¬¤¬¼Â¶·¤·¤¿16»î¹ç¤Î¾¡Î¨¤Ï¤Ê¤ó¤È14¾¡2ÇÔ¡ª¡ª
9·î¤Þ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¡£Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤éºÇÂ¿¾¡Áè¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Ê¥¤¥¿ー¤Ç¤â¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¾¡Íø¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¤Ï6·î¤«¤é¼Â¶·¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£À§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ×¡¹¤Î¿Í¤´¤ß¤Ë¤Þ¤ÀÂÎ¤¬´·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä
Âç³ØÀ¸¤Ö¤ê¤ËÄ«¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç·Þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¤ª»Å»ö¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¬¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤ªË»¤·¤¤¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤º°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª