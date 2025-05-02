ÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÀ¤³¦Àï·ãÆ®¤Ë»É·ã¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡¡¥Õ¥é¥¤µé¡¦ÈÓÂ¼¼ùµ±Ìï¤¬ÃÏ°è²¦ºÂËÉ±Ò¤Ø
ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥é¥¤µé¡Ê50.8¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£2Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Ï¡¢½éËÉ±ÒÀï¤Î²¦¼Ô¡¦ÈÓÂ¼¼ùµ±Ìï¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬50.5¥¥í¡¢Æ±µé1°Ì¥¨¥¹¥Í¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬50.3¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¡£ÈÓÂ¼¤ÏÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤Ç³è¶·¤òÄè¤¹¤ëÀ¤³¦ÀïÀþ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëµ¤³µ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÈÓÂ¼¤¬8¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡¢26ºÐ¤Î¥É¥ß¥ó¥´¤¬21¾¡¡Ê13KO¡Ë2ÇÔ¡£
¡¡ÈÓÂ¼¤Ï·×ÎÌ¤ò°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¡£¡Ö¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢µ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²¦ºÂËÉ±Ò¤ÎÀè¤ËÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥¤µé¤Ï¶¯Å¨¤¬Â¿¤¤³¬µé¡£3·î¤Ë¤ÏWBC²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬WBA²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤Ë12²óTKO¾¡¤Á¤·¡¢·ãÆ®¤Ç²¦ºÂÅý°ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Æ±¤¸Æü¤ËWBO²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬µþ¸ý¹É¿Í¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡£Ìð¿áÀµÆ»¡ÊLUSHÎÐ¡Ë¤ÏIBF²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£·¬¸¶Âó¡ÊÂç¶¶¡Ë¤éÆüËÜ¿Í¤¬³ÆÃÄÂÎ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÓÂ¼¤ÏÀ¤³¦Àï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£2022Ç¯10·î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼4ÀïÌÜ¤Ç¥É¥ß¥ó¥´¤Ë¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ÈºÆÀï¤À¡£
¡ÖÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ºÇÔ¤òÀ®Ä¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£Ï¢ÇÔ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¡¢¤½¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×
ºò²Æ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¤â´ÑÀïÍ½Äê¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤âÀ¸³è¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ç¤â¾¡¤ÄÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÁÛ¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¶¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò³°¤¹¡×¤ÈÁÛÄê¡£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤âÂ¿¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥´¥ê¥´¥êÍè¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þÀï¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿·Ä´¤µ¤ì¤¿ÎÐ¤ÎÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ù¥ë¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¸Å¤¤ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÓÂ¼¤Ï¡¢¿·µì¤É¤Á¤é¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÎ×¤à¤«Ìä¤ï¤ì¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯8·î¡¢¸µ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎºÊ¡¦¿¿À®Èþ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹½÷¡¦Ë¾°É¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£º£²ó¤Ï°¦Ì¼¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¡Ö¡ÊÁ°²ó¤Î¥É¥ß¥ó¥´Àï¤Ï¡Ë·ëº§¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤âÀ¸³è¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë