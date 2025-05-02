¡ÖÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÉ÷¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×1¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿81ºÐÃËÀ¡¡°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì»àË´¡¡½©ÅÄ»Ô
2Æü¸áÁ°¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÉ÷¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Î³¤ÉÍ¸ø±à¤Î¶á¤¯¤Ç¡ÖÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÉ÷¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¯¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½©ÅÄ»Ô¤Î¼µ¸Í·É¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤ÇÆ¬¤Ë½ý¤¬¤¢¤ê°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼µ¸Í¤µ¤ó¤Ïºî¶ÈÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥É¤ÎÍî²¼ÃÏÅÀ¤«¤é1¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¼«Å¾¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¼Ö¤ò·úÀß¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢É÷¼ÖÂ»½ý¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÍë¤äÆÍÉ÷¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£