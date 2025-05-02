ÂçºåMV¤ÎµÜÉô°¦²êÀ¤¤¬¥Óー¥Á¥Ð¥ìー½é»²Àï¡ª ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Ä¥¢ーÂè2Àï¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡ª
¡¡30Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤Ï¡¢µÜÉô°¦²êÀ¤¤¬5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Ä¥¢ー2025Âè2Àï¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Óー¥Á¥Ð¥ìー½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëµÜÉô¤Ï¡¢¶âÍö²ñÃæ¡¦¹â»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·4·î¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖBVÉô¤ËÆþÉô¤·¤¿½©½Å¼ãºÚ¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç»²Àï¡£²ñ¾ì¤Ï¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤¦¤á¤¤¿¹¾ì¤Ç¡¢µÜÉô¡¦½©½Å¥Ú¥¢¤Ï9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª¤«¤é½Ð¾ìÍ½Äê¤À¡£