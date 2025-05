俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。

最新のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【瀬戸朝香】「地元の方でお仕事ができるのはとーーっても嬉しいな」溢れる地元愛に「地元を大切にされているところが素敵なんだよなぁ…」「瀬戸市にいつでも帰って来てください〜」などの声





瀬戸さんは、「お仕事で瀬戸市に訪れた時『せと陶祖まつり』が開催されていたの」と書き出し、「瀬戸ものがお値打ち価格で購入できたり イベントが開催されたり」と投稿。







続けて、「毎年9月には『瀬戸もの祭り』と言う大きなお祭りがあって 小さい頃よく陶器を買いに行ったなぁ ここ何十年??行けてないから今年は行けたらいいな…」と胸の内を明かしました。







瀬戸さんは、「来月6/1は愛知県刈谷市でDJとしてイベントに参加 地元の方でお仕事ができるのはとーーっても嬉しいな」と投稿。







続けて、「かなりドキドキしてるけど 参加するからには女優の顔ではなく 違った一面の瀬戸をお見せできればなぁと思ってます!」と意気込みを伝えました。。







最後に、「6/1 刈谷市総合運動公園 in WING ARENA 13:00 - 18:00

【KARIYA URBAN FES.2025 TO THE MAX】 私の初!!のDJステージ ご来場お待ちしてます」と呼びかけました。







この投稿に、「地元愛が溢れてて素敵です」「地元を大切にされているところが素敵なんだよなぁ…」「DJ頑張ってください 応援しています」「瀬戸市にいつでも帰って来てください〜」などの声が寄せられています。







【担当:芸能情報ステーション】