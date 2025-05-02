¡ÖÈà¤Î¤³¤³¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼³°Àë¹ð¤Î»Ø´ø´±¤¬¶ìÆñ¸ì¤ë
MLB¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆA.J.¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¡¢Á°ÅÄÅê¼ê¤¬µåÃÄ¤«¤éDFA(¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î40¿ÍÏÈ¤«¤é½ü³°¤¹¤ëÁ¼ÃÖ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯ÌÜ¤Î37ºÐ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤ÏÄ¾¶á2»î¹ç¤³¤½Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7»î¹ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨7.88¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£
2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë2Ç¯¤ÇÁí³Û2400Ëü¥É¥ë(Åö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó35²¯8000Ëü±ß)¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ¤Ï¡¢Èà¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Î¤³¤³¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤äÅê¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Á°ÅÄÅê¼ê¤Ë¤Ï¸½ÃÏ1Æü¤ÎÄ«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤Ï¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿À®¸ùÎã¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤â»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£