¡Ú½Ð»º¡ÛÂç¾ìÈþÆà¤µ¤ó¡ÖÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¡×¡Ö3480g¤Î¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×É×¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê
¸µAKB48¡¿SKE48¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç¾ìÈþÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú½Ð»º¡ÛÂç¾ìÈþÆà¤µ¤ó¡ÖÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¡×¡Ö3480g¤Î¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×É×¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê
Âç¾ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3480g¤Î¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢É×¤âÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ëÉ×¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸Êý¤â¡¢É×¤¬Î©¤Á²ñ¤¨¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡×¡ÖÍ½ÄêÆü¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÉ×¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¾ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²æ¤¬²È¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û