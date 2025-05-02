¥°¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖREBOUND¡×5·î31Æü³«ºÅ
¥·¥Þ¥Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤À¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¥°¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖREBOUND¡×¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¡£
REBOUND¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¥é¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
REBOUND¤Î³«ºÅÆü¤Ï2025Ç¯5·î31¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Ï6:00 AM¡Á¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢À©¸Â»þ´Ö¤Ê¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¡£
ÂÐ¾Ýµ÷Î¥¤Ï¡¢15 miles (Ìó25Ò)¡¢25 miles (Ìó40 km)¡¢50 miles (Ìó80 km)¡¢100 miles (Ìó160 km)¡¢200 miles (Ìó320 km)¡¢350 miles (Ìó570Ò)¡£½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¡¢¼«Âð¤«¤é¤Ç¤âÎÉ¤¤¡£
REBOUND¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤«¤é»²²ÃÉ½ÌÀ¤·¡¢¤«¤ÄSTRAVA¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¤Ï¡¢·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¾ÜºÙ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖREBOUND¡×¡ÖSTRAVA¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¹Í¤Î¤³¤È¡£
REBOUND¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¥é¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
REBOUND¤Î³«ºÅÆü¤Ï2025Ç¯5·î31¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Ï6:00 AM¡Á¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢À©¸Â»þ´Ö¤Ê¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¡£
REBOUND¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤«¤é»²²ÃÉ½ÌÀ¤·¡¢¤«¤ÄSTRAVA¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¤Ï¡¢·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¾ÜºÙ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖREBOUND¡×¡ÖSTRAVA¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¹Í¤Î¤³¤È¡£