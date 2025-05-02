Nintendo Switch¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó20.0.1¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡£¥¨¥éー¥³ー¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥âー¥É¡É¤«¤é¹¹¿·¤ò
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï5·î2Æü¡¢Nintendo Switch¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó20.0.1¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Switch¤Ç¤Ï¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥²ー¥à¥«ー¥É¡×¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó20.0.0¤¬4·î30Æü¤ËÅÐ¾ì¡£¤À¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó20.0.0¤Î¹¹¿·¸å¤Ë¡Ö¥¨¥éー¥³ー¥É¡§2206-1015¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐ±þÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó20.0.1¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¨¥éー¥³ー¥É¡§2206-1015¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£´û¤Ë¥¨¥éー¥³ー¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ÎÅÅ¸»¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¸å¡¢²»ÎÌ¥Ü¥¿¥ó¤Î¡Öー¡×¤È¡Ö¡Ü¡×¤ò²¡¤·¤¿¤Þ¤ÞÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥âー¥É¡×¤«¤é¹¹¿·¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤è¤¦°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Nintendo Switch¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó20.0.1¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£- Ç¤Å·Æ²¥µ¥Ýー¥È (@nintendo_cs) May 2, 2025
¥·¥¹¥Æ¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó20.0.0¤Ë¹¹¿·¸å¡¢¡Ö¥¨¥éー¥³ー¥É¡§2206-1015¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎQ&A¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢ËÜÂÎ¤Î¹¹¿·¡Ê20.0.1¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ https://t.co/lqXXR1TQM0 pic.twitter.com/BKOIbJofT5
(C)Nintendo