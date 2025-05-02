ÁÏ´©70¼þÇ¯¡Ö¤ê¤Ü¤ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×8·î1Æü¤«¤é6Æü´Ö³«ºÅ! - ¿Íµ¤¤Þ¤ó¤¬²È¡ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó²ñ¡É¤ÎÃêÁª±þÊç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×(½¸±Ñ¼Ò´©)¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¤ªº×¤ê¡Ö¤ê¤Ü¤ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡ÖSHIBUYA TSUTAYA¡×1³¬¡¦7³¬(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-6)¤Ë¤Æ8·î1Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÁÏ´©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ï¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢70Ç¯Ê¬¤Î¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
5·î2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ´ë²è¤Î¤¦¤Á¡¢ÌÜ¶Ì´ë²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄ¾É®¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤¬²È¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º£Ç¯¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡¢¸½ÌòÏ¢ºÜ¤Þ¤ó¤¬²È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤Ç¤Þ¤ó¤¬ºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Þ¤ó¤¬²È¿Ø¤âÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£
¤ê¤Ü¤ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¥µ¥¤¥ó²ñÆüÄø¡¿½¸±Ñ¼Ò
¥µ¥¤¥ó²ñÆüÄø¤Ï¡¢8·î1Æü15:00¡ÁÃÓÌîÎø¡¦18:00¡Á¿åÂô¤á¤°¤ß¡¢8·î2Æü10:30¡ÁÍ®¸¶¿ð¹á¡¦12:30¡ÁÂ¼ÅÄ¿¿Í¥¡¦14:30¡ÁÆúÂô±©¸«¡¦16:30¡Á¤¤¤·¤«¤ï¤¨¤ß¡¢8·î3Æü10:30¡Á¤³¤¤Á¡¦12:30¡Á¹á½ãÍµ»Ò¡¦14:30¡Á¼ò°æ¤Þ¤æ¡¦16:30¡ÁÄ«¹á¤Î¤ê¤³¡¢8·î4Æü15:00¡Á¹õºê¤ß¤Î¤ê¡¦18:00¡ÁµÈ½»¾Ä¡¢8·î5Æü15:00¡Á½ÕÅÄ¤Ê¤Ê¡¦18:00¡ÁÄÅ»³¤Á¤Ê¤ß¡¦Á°ÀîÎÃ¡¢8·î6Æü13:00¡Á»ýÅÄ¤¢¤¡¦17:00¡Á¼ïÂ¼ÍºÚ¡£
¤ê¤Ü¤óÉ½»æ(c)¤ê¤Ü¤ó2025Ç¯6·î¹æ¡¿½¸±Ñ¼Ò
¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï»öÁ°±þÊç¡¦ÃêÁªÀ©¤Ç¡¢³Æ²ó50Ì¾ÅöÁª¡£5·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×6·î¹æÆâ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊçÍÑ»æ¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¥Ï¥¬¥¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ç±þÊç¤¬²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª±þÊçÍÑ»æ¤Ï6·î3ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×7·î¹æ¤Ë¤â·ÇºÜ±þ¤¹¤ë¡£±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï6·î30Æü¤ÎÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÈ¯É½Í½Äê¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¤ê¤Ü¤ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
5·î2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ´ë²è¤Î¤¦¤Á¡¢ÌÜ¶Ì´ë²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄ¾É®¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤¬²È¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º£Ç¯¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡¢¸½ÌòÏ¢ºÜ¤Þ¤ó¤¬²È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤Ç¤Þ¤ó¤¬ºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Þ¤ó¤¬²È¿Ø¤âÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥µ¥¤¥ó²ñÆüÄø¤Ï¡¢8·î1Æü15:00¡ÁÃÓÌîÎø¡¦18:00¡Á¿åÂô¤á¤°¤ß¡¢8·î2Æü10:30¡ÁÍ®¸¶¿ð¹á¡¦12:30¡ÁÂ¼ÅÄ¿¿Í¥¡¦14:30¡ÁÆúÂô±©¸«¡¦16:30¡Á¤¤¤·¤«¤ï¤¨¤ß¡¢8·î3Æü10:30¡Á¤³¤¤Á¡¦12:30¡Á¹á½ãÍµ»Ò¡¦14:30¡Á¼ò°æ¤Þ¤æ¡¦16:30¡ÁÄ«¹á¤Î¤ê¤³¡¢8·î4Æü15:00¡Á¹õºê¤ß¤Î¤ê¡¦18:00¡ÁµÈ½»¾Ä¡¢8·î5Æü15:00¡Á½ÕÅÄ¤Ê¤Ê¡¦18:00¡ÁÄÅ»³¤Á¤Ê¤ß¡¦Á°ÀîÎÃ¡¢8·î6Æü13:00¡Á»ýÅÄ¤¢¤¡¦17:00¡Á¼ïÂ¼ÍºÚ¡£
¤ê¤Ü¤óÉ½»æ(c)¤ê¤Ü¤ó2025Ç¯6·î¹æ¡¿½¸±Ñ¼Ò
¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï»öÁ°±þÊç¡¦ÃêÁªÀ©¤Ç¡¢³Æ²ó50Ì¾ÅöÁª¡£5·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×6·î¹æÆâ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊçÍÑ»æ¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¥Ï¥¬¥¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ç±þÊç¤¬²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª±þÊçÍÑ»æ¤Ï6·î3ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×7·î¹æ¤Ë¤â·ÇºÜ±þ¤¹¤ë¡£±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï6·î30Æü¤ÎÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÈ¯É½Í½Äê¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¤ê¤Ü¤ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£