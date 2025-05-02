¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëILLIT»öÌ³½ê¤Î2²¯±ßÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¡¢¸¶¹ðÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÊÛÏÀ´üÆü¤¬7·î¤Ë±ä´ü
¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ÎÊÛÏÀ´üÆü¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡ÛNewJeans¤ÈILLIT¤ÏËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤«
¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¡¦Âè12Ì±»öÉô¤Ï5·î2Æü¡¢HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB¤¬¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÄóµ¯¤·¤¿20²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó2²¯671Ëü±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢3²óÌÜ¤ÎÊÛÏÀ´üÆü¤ò7·î18Æü¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢Âè3²óÊÛÏÀ¤ÏËÜÆü¡Ê5·î2Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÃÏºÛ¤¬¸¶¹ðÂ¦¡¢¤Ä¤Þ¤êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë´üÆüÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢7·î18Æü¤Ø¤È±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿2²óÌÜ¤ÎÊÛÏÀ¤Ç¤ÏÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤¬·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏºÛ¤Ï¼¡²ó¤ÎÊÛÏÀ´üÆü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊPPT¡Ë¤Î²ó¿ô¤ò³Æ2²ó¤ËÀ©¸Â¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì30Ê¬¤º¤Ä¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢3²óÌÜ¤ÎÊÛÏÀ´üÆü¤Ç¤Ï¡¢ÁÐÊý¤È¤â¤Ë¡ÈÅðºîµ¿ÏÇ¡É¤Ê¤É¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢PPT·Á¼°¤Ç¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëADOR¤ÎÁ°ÂåÉ½¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë³«¤¤¤¿¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BELIFT LAB¤¬ILLIT¤ò´ë²è¤¹¤ëºÝ¤ËNewJeans¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤ÉÁ´ÂÎÅª¤ÊÉôÊ¬¤òÅðºî¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£BELIFT LAB¤Ë¤ÏILLIT¤äENHYPEN¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢BELIFT LABÂ¦¤Ï¡ÖILLIT¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á´ÈÌ¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï2023Ç¯7·î21Æü¤ËºÇ½ª³ÎÄê¤µ¤ì¡¢ÆâÉô¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡È´ë²è°Æ¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Î2023Ç¯8·î28Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ·ÏÎóÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢ILLIT¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤òÁê¼ê¤Ë20²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤â¡¢BELIFT LAB¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥ÛÂåÉ½¤ª¤è¤Ó¼ÂÌ³¿Ø¤ò¤ä¤Ï¤êÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯11·î¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤Ï¡Ö¥ß¥ó»á¤ÏBELIFT LAB¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥ÛÂåÉ½¤ª¤è¤Ó¼ÂÌ³¿Ø¤ò¡¢¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡¾å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÎ¶»³·Ù»¡½ð¤Ë¹ðÁÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢BELIFT LAB¤ËÂÐ¤·¤Æ50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯1592Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤âÄóµ¯¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë