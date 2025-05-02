ÃÎ¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¶È³¦¤Î¡í¤Ê¤¼¡í Âè193²ó DAZN¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡¢³ä°ú¤¬Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¥×¥é¥ó¤Î¾¡»»¤Ï¤É¤³¤Ë
NTT¥É¥³¥â¤¬2025Ç¯6·î5Æü¤è¤êÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Î¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÇÁüÇÛ¿®¤Î¡ÖDAZN for docomo¡×¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¤â°Â¤¤ÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¬ÍÑ¤¬É¬Í×¤Ê³ä°ú¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¾å¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤À¤±Ê£»¨¤Ê³ä°ú¤òÀß¤±¤ë¾¡»»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Ï¡ÖDAZN¡×¤¬ÉÕ¤¯¤È¹Í¤¨¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤ªÆÀ
·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿2021Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¡£¤À¤¬2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¤ËNTT¥É¥³¥â¤¬È¯É½¤·¤¿¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï6·î5Æü°Ê¹ß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤Î¡Öahamo¡×°Ê³°¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¿·¤·¤¤¥×¥é¥ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿·¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢½¾Íè¤Î¡Öeximo¡×¤ËÂå¤ï¤ëÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Î¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
NTT¥É¥³¥â¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¤Ë¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¡£Ãæ¤Ç¤âÎÏ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Öeximo¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ëÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤À
¤³¤ì¤Ïeximo¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤Î¾å¸Â¤È¤Ê¤ë8448±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬»È¤¤ÊüÂê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡£eximo¤Î·î³ÛÎÁ¶â¾å¸Â¤¬7315±ß±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥³¥â MAX¤Ï·î³Û1000±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÉÕ²Ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂ¿¤¯ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÇÁüÇÛ¿®¤Î¡ÖDAZN for docomo¡×¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£DAZN for docomo¤ÏDAZN¤Î¡ÖDAZN STANDARD¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤âDAZN STANDARD¤ÈÆ±¤¸4200±ß¡£¤½¤ì¤æ¤¨¥É¥³¥â MAX¤Ï¡¢DAZN for docomo¤Ë4248±ß¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ»È¤¤ÊüÂê¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡¢¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢DAZNÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥³¥â MAX¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢·î³Û4200±ß¤Î¡ÖDAZN for docomo¡×¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£DAZNÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤ªÆÀ´¶¤¬¹â¤¤¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Â¾¤Ë¤â¥É¥³¥â MAX¤Ë¤Ï¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬ºÇÂç6¥«·î´Ö¡¢¼Â¼ÁÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢¹ñºÝ¥í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò30GB¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¡£Â¿¤¯¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤ªÆÀ¤µ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¥É¥³¥â MAX¤Ï¡¢¤è¤ê·î³ÛÎÁ¶â¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤ë³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤«¤âÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤À¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£³Î¤«¤Ë¥É¥³¥â MAX¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢eximo¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥É¥³¥â³ä¡×¡Ö¥É¥³¥â¸÷ ¥»¥Ã¥È³ä/home 5G ¥»¥Ã¥È³ä¡×¡Öd¥«¡¼¥É¤ª»ÙÊ§¤¤³ä¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤¡×¤È¤Î¥»¥Ã¥È·ÀÌó¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤¥»¥Ã¥È³ä¡×¤È¡¢Ä¹´üÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÄ¹´üÍøÍÑ³ä¡×¤Î2¤Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤òÁ´¤ÆÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈºÇ¤â°Â¤¤ÎÁ¶â¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿d¥«¡¼¥É¤ª»ÙÊ§¤¤³ä¤ÏÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤·î³Û550±ß¤Î³ä°ú¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ñÈñ¤¬ÍÎÁ¤Î¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×°Ê¾å¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿Ä¹´üÍøÍÑ³ä¤â¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤·î³Û220±ß¤Î³ä°ú¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥É¥³¥â MAX¤ÎÎÁ¶â³µÍ×¡£Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·î³Û2398±ß¡Á5148±ß¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢5¤Ä¤Î³ä°ú¤òÁ´¤ÆºÇÂç¸ÂÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾å¡¢Ã£À®¤Ë¤Ï¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×°Ê¾å¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä20Ç¯Ä¶¤Î·ÀÌó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾ò·ï¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤
Ê£»¨¤Ê³ä°ú¤Ï´ûÂ¸¸ÜµÒ¤È¡Öahamo¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½
¥É¥³¥â MAX¤ÏDAZNÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤À¤±³ä°ú¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤È¤Ê¤ì¤ÐÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¾¡»»¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬¤É¤³¤Ë¾¡»»¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï´ûÂ¸¤ÎNTT¥É¥³¥â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÍøÍÑ¼Ô¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢°ìÅÙ·ÀÌó¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢·ÈÂÓÂç¼ê3¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±Ç¯ÇÛÁØ¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ëNTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢Ä¹´üÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃéÀ¿¿´¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤Î·ÀÌó¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñÈñÌµÎÁ¤Î¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤è¤ê¤âÍÎÁ¤Î¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×¤Î²ñ°÷¿ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¿ô¤â1100Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£2024Ç¯11·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤è¤ê¾å°Ì¤Î¡Öd¥«¡¼¥É PLATINUM¡×¤â¡¢2024Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç²ñ°÷¿ô¤¬34Ëü7000¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
NTT¥É¥³¥â¤Î2024Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»»ñÎÁ¤è¤ê¡£¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç1100Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï²ñÈñÌµÎÁ¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿Ä¹´üÍøÍÑ³ä¤Ï¡¢¤à¤·¤í´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢d¥«¡¼¥É GOLD°Ê¾å¤òÍøÍÑ¤·¡¢20Ç¯°Ê¾å·ÀÌó¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥³¥â MAX¤Î³ä°ú¤ò¾å¸Â¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÁêÅö¿ô¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¨¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤ì¤À¤±Ê£»¨¤Ê³ä°ú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ÈNTT¥É¥³¥â¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢NTT¥É¥³¥â¤âÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·µ¬¤Î¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥É¥³¥â MAX¤Ë¤ÏDAZN for docomo¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¼Ò¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¯DAZN¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¼Ò¤ÎÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥É¥³¥â MAX¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÁ¶âÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢NTT¥É¥³¥â¤ÏDAZNÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯DAZN for docomo¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê³ä°ú¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥É¥³¥â MAX¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ºÎ¥Ã¦¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤À¤¬NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢´û¤Ë³ä°ú¤¬¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥×¥é¥ó¡Öahamo¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤Ç110GB¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖahamoÂçÀ¹¤ê¡×¤âÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ahamo¤ò¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÃ£¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤æ¤¨¤Ë¥É¥³¥â MAX¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç´û¤Ëahamo¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ç³ä°ú¤¬Ê£»¨¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤è¤¦¡£¿·¥×¥é¥ó¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂç¤¤¯»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¥É¥³¥â MAX¤Èahamo¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï°Õ³°¤È·ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¶¥¹ç¤¬Âç¡ÁÃæÍÆÎÌÂÓ¤ÇÍ¸ú¤ÊÂÐ¹³ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤â°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
NTT¥É¥³¥â¤Ïº£²ó¤Î¿·¥×¥é¥ó¤Ç¡Öahamo¡×¤À¤±¤ÏÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ahamo¤¬¹¥Ä´¤À¤«¤é¤³¤½¥É¥³¥â MAX¤òÊ£»¨¤Ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÏ©Àþ¤Ø¤ÈÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë
·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿2021Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¡£¤À¤¬2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¤ËNTT¥É¥³¥â¤¬È¯É½¤·¤¿¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï6·î5Æü°Ê¹ß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤Î¡Öahamo¡×°Ê³°¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¿·¤·¤¤¥×¥é¥ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿·¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢½¾Íè¤Î¡Öeximo¡×¤ËÂå¤ï¤ëÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Î¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
NTT¥É¥³¥â¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¤Ë¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¡£Ãæ¤Ç¤âÎÏ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Öeximo¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ëÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤À
¤³¤ì¤Ïeximo¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤Î¾å¸Â¤È¤Ê¤ë8448±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬»È¤¤ÊüÂê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡£eximo¤Î·î³ÛÎÁ¶â¾å¸Â¤¬7315±ß±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥³¥â MAX¤Ï·î³Û1000±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÉÕ²Ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂ¿¤¯ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÇÁüÇÛ¿®¤Î¡ÖDAZN for docomo¡×¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£DAZN for docomo¤ÏDAZN¤Î¡ÖDAZN STANDARD¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤âDAZN STANDARD¤ÈÆ±¤¸4200±ß¡£¤½¤ì¤æ¤¨¥É¥³¥â MAX¤Ï¡¢DAZN for docomo¤Ë4248±ß¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ»È¤¤ÊüÂê¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡¢¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢DAZNÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥³¥â MAX¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢·î³Û4200±ß¤Î¡ÖDAZN for docomo¡×¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£DAZNÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤ªÆÀ´¶¤¬¹â¤¤¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Â¾¤Ë¤â¥É¥³¥â MAX¤Ë¤Ï¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬ºÇÂç6¥«·î´Ö¡¢¼Â¼ÁÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢¹ñºÝ¥í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò30GB¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¡£Â¿¤¯¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤ªÆÀ¤µ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¥É¥³¥â MAX¤Ï¡¢¤è¤ê·î³ÛÎÁ¶â¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤ë³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤«¤âÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤À¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£³Î¤«¤Ë¥É¥³¥â MAX¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢eximo¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥É¥³¥â³ä¡×¡Ö¥É¥³¥â¸÷ ¥»¥Ã¥È³ä/home 5G ¥»¥Ã¥È³ä¡×¡Öd¥«¡¼¥É¤ª»ÙÊ§¤¤³ä¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤¡×¤È¤Î¥»¥Ã¥È·ÀÌó¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤¥»¥Ã¥È³ä¡×¤È¡¢Ä¹´üÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÄ¹´üÍøÍÑ³ä¡×¤Î2¤Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤òÁ´¤ÆÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈºÇ¤â°Â¤¤ÎÁ¶â¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿d¥«¡¼¥É¤ª»ÙÊ§¤¤³ä¤ÏÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤·î³Û550±ß¤Î³ä°ú¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ñÈñ¤¬ÍÎÁ¤Î¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×°Ê¾å¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿Ä¹´üÍøÍÑ³ä¤â¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤·î³Û220±ß¤Î³ä°ú¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥É¥³¥â MAX¤ÎÎÁ¶â³µÍ×¡£Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·î³Û2398±ß¡Á5148±ß¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢5¤Ä¤Î³ä°ú¤òÁ´¤ÆºÇÂç¸ÂÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾å¡¢Ã£À®¤Ë¤Ï¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×°Ê¾å¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä20Ç¯Ä¶¤Î·ÀÌó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾ò·ï¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤
Ê£»¨¤Ê³ä°ú¤Ï´ûÂ¸¸ÜµÒ¤È¡Öahamo¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½
¥É¥³¥â MAX¤ÏDAZNÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤À¤±³ä°ú¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤È¤Ê¤ì¤ÐÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¾¡»»¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬¤É¤³¤Ë¾¡»»¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï´ûÂ¸¤ÎNTT¥É¥³¥â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÍøÍÑ¼Ô¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢°ìÅÙ·ÀÌó¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢·ÈÂÓÂç¼ê3¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±Ç¯ÇÛÁØ¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ëNTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢Ä¹´üÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃéÀ¿¿´¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤Î·ÀÌó¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñÈñÌµÎÁ¤Î¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤è¤ê¤âÍÎÁ¤Î¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×¤Î²ñ°÷¿ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¿ô¤â1100Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£2024Ç¯11·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤è¤ê¾å°Ì¤Î¡Öd¥«¡¼¥É PLATINUM¡×¤â¡¢2024Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç²ñ°÷¿ô¤¬34Ëü7000¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
NTT¥É¥³¥â¤Î2024Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»»ñÎÁ¤è¤ê¡£¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç1100Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï²ñÈñÌµÎÁ¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿Ä¹´üÍøÍÑ³ä¤Ï¡¢¤à¤·¤í´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢d¥«¡¼¥É GOLD°Ê¾å¤òÍøÍÑ¤·¡¢20Ç¯°Ê¾å·ÀÌó¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥³¥â MAX¤Î³ä°ú¤ò¾å¸Â¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÁêÅö¿ô¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¨¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤ì¤À¤±Ê£»¨¤Ê³ä°ú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ÈNTT¥É¥³¥â¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢NTT¥É¥³¥â¤âÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·µ¬¤Î¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥É¥³¥â MAX¤Ë¤ÏDAZN for docomo¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¼Ò¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¯DAZN¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¼Ò¤ÎÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥É¥³¥â MAX¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÁ¶âÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢NTT¥É¥³¥â¤ÏDAZNÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯DAZN for docomo¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê³ä°ú¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥É¥³¥â MAX¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ºÎ¥Ã¦¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤À¤¬NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢´û¤Ë³ä°ú¤¬¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥×¥é¥ó¡Öahamo¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤Ç110GB¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖahamoÂçÀ¹¤ê¡×¤âÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ahamo¤ò¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÃ£¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤æ¤¨¤Ë¥É¥³¥â MAX¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç´û¤Ëahamo¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ç³ä°ú¤¬Ê£»¨¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤è¤¦¡£¿·¥×¥é¥ó¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂç¤¤¯»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¥É¥³¥â MAX¤Èahamo¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï°Õ³°¤È·ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¶¥¹ç¤¬Âç¡ÁÃæÍÆÎÌÂÓ¤ÇÍ¸ú¤ÊÂÐ¹³ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤â°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
NTT¥É¥³¥â¤Ïº£²ó¤Î¿·¥×¥é¥ó¤Ç¡Öahamo¡×¤À¤±¤ÏÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ahamo¤¬¹¥Ä´¤À¤«¤é¤³¤½¥É¥³¥â MAX¤òÊ£»¨¤Ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÏ©Àþ¤Ø¤ÈÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë