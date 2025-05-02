»°ÂåÌÜJSB¤Î38ºÐ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÈÆüËÜ°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç³Ø¶µ¼ø¡É¤Ë¡£¡Ö³ØÀ¸¤¬Á¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¥ï¥±
¡¡LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ê°Ê²¼¡¢»°ÂåÌÜJSB¡Ë¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦º£»ÔÎ´Æó¤¬·«¤ê½Ð¤¹¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥½¥í¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022¡ÈRILY¡ÇS NIGHT¡É¡ÙÂè2¾Ï¡ØRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022¡ÈRILY¡ÇS NIGHT¡É¡ÁRock With You¡Á¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ð¤«¤ê¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤ë¡£2025Ç¯4·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³ØÆþ³Ø¼°¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÒ°÷¶µ¼ø¤È¤·¤Æº£»Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¤Û¤ó¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢µÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£»ÔÎ´Æó¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡ÆüËÜ°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µÒ°÷¶µ¼ø
¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤â¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤Ã»ÍíÅª¤ÊÉ½¸½¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢3·î28Æü¤ËÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢ÀöÂ³Ø±à¡Ë¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º£»ÔÎ´Æó¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µÒ°÷¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Î´Æó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Æ±¸ìÈ¿Éü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢º£»ÔÎ´Æó¤È¤¤¤¦¤Û¤ìÌô¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¤½¤¦·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢4·î1Æü¤ËÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æþ³Ø¼°¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Õ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼°Åµ¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º£»ÔÎ´Æó¤¬¡¢½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÌ¾»ì¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×¤Î¥µ¥Ó¡Ö¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¡×¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë°úÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆþÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÅÝÅªÀâÆÀÎÏ¤ò¼°¼¤Ë¹þ¤á¤¿º£»Ô¤¬¡¢µÒ°÷¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀöÂ³Ø±à¤¬¿·¤¿¤Ê³èÆ°ÎÎ°è¤òÂ¥¤¹¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£Æþ³Ø¼°¤ËÀè¶î¤±¤Æ3·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¸ø±é¡Ø#WE_ARE vol.4¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀöÂ³Ø±à¥À¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¤¬ÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¿¶¤êÉÕ¤±»ØÆ³¤ò»°ÂåÌÜJSB¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¢¡º£»ÔÎ´Æó¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÍýÍ³
¡¡°ì¸ý¤Ë²»Âç¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤ä²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºÙÊ¬²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥¹¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÂ³Ø±à¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¥³¡¼¥¹4´üÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£»ØÆ³¶µ°÷¤Ë¤â¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¾·æÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤äB¡Çz¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀîÂ¼¥±¥ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¡¢³Ú²°Á°¤ÎÏ²¼¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇïèÊâ¤¹¤ëÀîÂ¼¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Î²½¿È¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ÀîÂ¼¤µ¤ó¤äÎ´Æó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç³Ø¶µ°÷¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀöÂ³Ø±à¤Î³ØÀ¸¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£¤À¤«¤éÁ¢Ë¾¤È»ä½Ê¤Î´ãº¹¤·¤Ç¾§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢º£»ÔÎ´Æó¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡¤Ç¤Ï²¿¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Á°¤Ë¡¢Æþ³Ø¼°¤Ç¤Î¼°¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢º£»Ô¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤À®Ê¬¤¬¥¸¥å¥ï¥¸¥å¥ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¶ñÂÎÎã¤ò·Ý¤â¤Ê¤¯Îóµó¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡£»°ÂåÌÜJSB¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤É¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤±¤ÇÀ®Ê¬¥¸¥å¥ï¥¸¥å¥ï¤À¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022¡ÈRILY¡ÇS NIGHT¡É¡Ù¤ÎÂè2¾Ï¡ØRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022¡ÈRILY¡ÇS NIGHT¡É¡ÁRock With You¡Á¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Ï³ÊÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022¡ÈRILY¡ÇS NIGHT¡É¡ÙÂè2¾Ï¡ØRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022¡ÈRILY¡ÇS NIGHT¡É¡ÁRock With You¡Á¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢µÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£»ÔÎ´Æó¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡ÆüËÜ°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µÒ°÷¶µ¼ø
¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤â¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤Ã»ÍíÅª¤ÊÉ½¸½¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢3·î28Æü¤ËÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢ÀöÂ³Ø±à¡Ë¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º£»ÔÎ´Æó¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µÒ°÷¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Î´Æó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Æ±¸ìÈ¿Éü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢º£»ÔÎ´Æó¤È¤¤¤¦¤Û¤ìÌô¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¤½¤¦·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢4·î1Æü¤ËÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æþ³Ø¼°¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Õ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼°Åµ¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º£»ÔÎ´Æó¤¬¡¢½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÌ¾»ì¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×¤Î¥µ¥Ó¡Ö¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¡×¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë°úÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆþÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÅÝÅªÀâÆÀÎÏ¤ò¼°¼¤Ë¹þ¤á¤¿º£»Ô¤¬¡¢µÒ°÷¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀöÂ³Ø±à¤¬¿·¤¿¤Ê³èÆ°ÎÎ°è¤òÂ¥¤¹¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£Æþ³Ø¼°¤ËÀè¶î¤±¤Æ3·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¸ø±é¡Ø#WE_ARE vol.4¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀöÂ³Ø±à¥À¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¤¬ÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¿¶¤êÉÕ¤±»ØÆ³¤ò»°ÂåÌÜJSB¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¢¡º£»ÔÎ´Æó¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÍýÍ³
¡¡°ì¸ý¤Ë²»Âç¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤ä²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºÙÊ¬²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥¹¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÂ³Ø±à¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¥³¡¼¥¹4´üÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£»ØÆ³¶µ°÷¤Ë¤â¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¾·æÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤äB¡Çz¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀîÂ¼¥±¥ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¡¢³Ú²°Á°¤ÎÏ²¼¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇïèÊâ¤¹¤ëÀîÂ¼¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Î²½¿È¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ÀîÂ¼¤µ¤ó¤äÎ´Æó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç³Ø¶µ°÷¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀöÂ³Ø±à¤Î³ØÀ¸¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£¤À¤«¤éÁ¢Ë¾¤È»ä½Ê¤Î´ãº¹¤·¤Ç¾§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢º£»ÔÎ´Æó¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡¤Ç¤Ï²¿¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Á°¤Ë¡¢Æþ³Ø¼°¤Ç¤Î¼°¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢º£»Ô¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤À®Ê¬¤¬¥¸¥å¥ï¥¸¥å¥ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¶ñÂÎÎã¤ò·Ý¤â¤Ê¤¯Îóµó¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡£»°ÂåÌÜJSB¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤É¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤±¤ÇÀ®Ê¬¥¸¥å¥ï¥¸¥å¥ï¤À¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022¡ÈRILY¡ÇS NIGHT¡É¡Ù¤ÎÂè2¾Ï¡ØRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022¡ÈRILY¡ÇS NIGHT¡É¡ÁRock With You¡Á¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Ï³ÊÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£