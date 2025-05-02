°ËÆ£±ÑÌÀ¡¡00Ç¯¸ø³«±Ç²è¤Î»×¤¤½Ð¡ÖÂçÄÍÌÀÉ×¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥½¥í¥â¥ó¤Î°Ëâ¡É¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê49¡Ë¤¬2Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂçºå¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡×¤ËÅÐ¾ì¡£00Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¸ø³«25¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç½Ð±éÅö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥ª¥¿¥¯¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢°ËÆ£¤Ï¥¢¥á¥³¥ß¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥æ¥¦¥¸Ìò¡£¸µ¡¹¡¢°ËÆ£¼«¿È¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ½é½Ð±éºî¤Ç¼ç±é¡£Åö»þ¤Î¿Ü²ìÂç´Ñ´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¥ª¥Ä¥à¡ÊÆ¬¡Ë¤¬20Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢°Å¤¤±Ç²è¤òÂçÅ¾´¹¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ°ËÆ£¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÄÍÌÀÉ×¤µ¤ó¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥½¥í¥â¥ó¤Î°Ëâ¡É¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£