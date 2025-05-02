Áá½ÐÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¡©¡¡Á°ÆüÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¡Æ±ÅÀ¥½¥í´Þ¤àÌÔÂÇ¾Þ¡ÖÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4x-3¹Åç¡Ê1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
±äÄ¹12²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¥ì¥Õ¥È¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Î¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ø¡£Á´Â®ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤È¤Î´¿´î¤Î±²¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö12²ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Áá½ÐÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤«6²ó¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¡£
¡ÖÌî¼ê¤âÅê¼ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¤Ä¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤¦¾Ð¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤¤Ã¤Á¤êÍý²ò¤·¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£