¡Ø¥ä¡¼¥ì¥ó¥ºANN0¡Ù¥¤¥Þ¥¸¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃ¦Àþ¡¡Æê¸¶¡ÖËãÇÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿É÷¡×¡¢½Ð°æ¤Ï¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤Î¡È»Ä¿´¡ÉÇ®ÊÛ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬Ëè·î1²óºÇ½ªÅÚÍËÆü¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡Ê¿¼3¡§00¡Ë¤òÃ´Åö¡£4·î26Æü¿¼Ìë¡¢13²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¥¤¥Þ¥¸¥ó¤Ç¡ªÊüÁ÷¤òÆÏ¤±¤¿¥ä¡¼¥ì¥ó¥º
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥Ü¥±¤Ï¡Ö»°ÂðÍµ»Ê¤µ¤ó¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤µ¤ó¡¢ÅÄ´ÝËãµª¤µ¤ó¡¢À¶¿å¾Ï¸ã¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ç¡¢½Ð°æ¤¬¡Ö¡Ø¾Ð¤¤¤Î¶â¥á¥À¥ë¡Ù¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æê¸¶¤¬¡Öº£½µ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¡Ø¾Ð¤¤¤Î¶â¥á¥À¥ë¡Ù¤Ç¡£¤¤¤ä¡¼¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡ªÅÅÏÃ¤Ç¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤µ¤ó¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã´³Ì²¤¿¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£²æ¡¹À¤Âå¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤Í¡×¤È¥Ü¥±ÅÝ¤¹Ãæ¡¢½Ð°æ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¦Àþ¥È¡¼¥¯¤Ïºã¤¨¤ï¤¿¤ê¡¢»°ÂðÍµ»Ê¤ÎÎ®¤ì¤«¤é´ÝÈþ²°CM¥½¥ó¥°¤ò¡¢Æê¸¶¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡ÖËãÇÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿É÷¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¡¦ËãÇÌ¤ÎËÜÌ¾¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë°ìËë¤â¡£½Ð°æ¤â¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤¤ÞÉ÷¡×¤È¾è¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤ç¤¦¥¤¥Þ¥¸¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢½Ð°æ¤¬¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤Î»Ä¿´¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤ò»Ä¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÃË¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Î¸å¡¢¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¡»¡»¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤Î»Ä¿´¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Æê¸¶¤¬¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤ó¤ä¡ª¡×¤È¡ÖÀ±Ìî¤Î¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÊÀ±ÌîÀç°ì¡Ë¡×¤Ø¤È¥¹¥é¥¤¥É¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¥¤¥Þ¥¸¥ó¤Ç¡ªÊüÁ÷¤òÆÏ¤±¤¿¥ä¡¼¥ì¥ó¥º
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥Ü¥±¤Ï¡Ö»°ÂðÍµ»Ê¤µ¤ó¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤µ¤ó¡¢ÅÄ´ÝËãµª¤µ¤ó¡¢À¶¿å¾Ï¸ã¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ç¡¢½Ð°æ¤¬¡Ö¡Ø¾Ð¤¤¤Î¶â¥á¥À¥ë¡Ù¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æê¸¶¤¬¡Öº£½µ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¡Ø¾Ð¤¤¤Î¶â¥á¥À¥ë¡Ù¤Ç¡£¤¤¤ä¡¼¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡ªÅÅÏÃ¤Ç¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤µ¤ó¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã´³Ì²¤¿¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£²æ¡¹À¤Âå¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤Í¡×¤È¥Ü¥±ÅÝ¤¹Ãæ¡¢½Ð°æ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢½Ð°æ¤¬¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤Î»Ä¿´¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤ò»Ä¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÃË¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Î¸å¡¢¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¡»¡»¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤Î»Ä¿´¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Æê¸¶¤¬¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤ó¤ä¡ª¡×¤È¡ÖÀ±Ìî¤Î¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÊÀ±ÌîÀç°ì¡Ë¡×¤Ø¤È¥¹¥é¥¤¥É¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£