¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¤Î£´·î¹ñÆâ¥æ¥Ë¥¯¥í´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Ï£¶¥«·î¤Ö¤êÁ°Ç¯²¼²ó¤ë
¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983.T>¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£´·îÅÙ¤Î¹ñÆâ¥æ¥Ë¥¯¥íÇä¾åÂ®Êó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸Å¹¤È£Å¥³¥Þー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£±¡¥£³¡ó¸º¤È£¶¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡µÒÃ±²Á¤ÏÆ±£°¡¥£²¡óÁý¤ÈÈùÁý¤·¤¿¤¬¡¢µÒ¿ô¤¬Æ±£±¡¥£´¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·î¤ÎÁ°È¾¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬Äã¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÆÊª¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢ÈÎÇä¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡µÒÃ±²Á¤ÏÆ±£°¡¥£²¡óÁý¤ÈÈùÁý¤·¤¿¤¬¡¢µÒ¿ô¤¬Æ±£±¡¥£´¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·î¤ÎÁ°È¾¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬Äã¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÆÊª¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢ÈÎÇä¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS