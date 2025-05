回転寿司チェーン「くら寿司」が展開する、高品質とおいしさを追求したスイーツブランド「KURA ROYAL」の新メニューとして「こだわり抜いた THE 生ティラミス」が期間・数量限定で登場。

また、5月11日の母の日に合わせた特別企画として、11日〜13日の3日間限定で「プレゼントシステム」のメニュー「彩りフルーツケーキ」が半額で提供されます☆

くら寿司 KURA ROYAL「こだわり抜いたTHE生ティラミス」

価格:480円

販売期間:2025年5月7日(水)〜6月22日(日)

※各店舗1日数量限定

持帰り:不可

※「グローバル旗艦店原宿」「大阪・関西万博店」では販売されません

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわった「KURA ROYAL」

今回は、開発者が腕によりをかけた逸品「こだわり抜いた THE 生ティラミス」が新たに登場します。

とろける“生”の食感を表現したマスカルポーネクリームや、ふんわりとした口どけのビスキュイ生地など、厳選した食材を使用したスイーツです。

仕上げとして提供直前にココアパウダーをふるうなど、味わいの贅沢さだけでなく、見た目の豪華さまで追求した極上のティラミスが楽しめます☆

「こだわり抜いた THE 生ティラミス」 4つの“こだわり”

とろける食感のマスカルポーネクリームには、北海道日高産マスカルポーネと、厳選したクリーム、たっぷりの生乳を使用し、柔らかく仕上げることで“生”を表現した「こだわり抜いたTHE生ティラミス」

スポンジではなく本格的なティラミスに使われるビスキュイ生地を使用し、濃厚なエスプレッソで作ったコーヒーシロップをたっぷり染み込ませることで、ふんわりとしたくちどけと豊かな香りに仕上げられています。

さらにクリーミーなティラミスのアクセントとなるカリッとした食感の飴掛けのカシューナッツをトッピング。

提供直前にココアパウダーをふるい、きれいに仕上げることで、見た目にもこだわったスイーツです。

「プレゼントシステム」の「彩りフルーツケーキ」が期間限定で半額に

価格:通常 1,000円→500円

割引期間:2025年5月11日(日)〜13日(火)

※「大阪・関西万博店」では実施されません

※「たっぷりフルーツのプリンアラモード」と「特撰ばらちらし」も販売しますが、通常の価格での販売となります

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

「プレゼントシステム」で提供されている、ミルクのコクと甘みが特徴の北海道産加糖練乳入りホイップクリームをたっぷり使用したデコレーションケーキ「彩りフルーツケーキ」

その甘さと贅沢に盛り付けたフルーツとの相性が抜群な「彩りフルーツケーキ」が、母の日に合わせた特別企画として3日間の期間限定で半額になります!

各席に設置されているタッチパネルから、特別メニューとメッセージを指定し注文することで、

パレードのように、ポップな音楽にのせて、輝く装飾と特別メニューが回転レーンを流れ、注文された方の元へ届く「プレゼントシステム」

注文された「プレゼントシステム」が席に近づくと、特別メニューとセットで流れてくるパネルに、指定したメッセージが表示、音声で流れます。

いよいよ到着すると、「注目!」という音声とともに、特別仕様の抗菌寿司カバー「鮮度くん」のふたが自動でオープン。

中から注文された特別メニューが登場します。

※「プレゼントシステム」導入店舗は下記を参照ください

味わいの贅沢さだけでなく、見た目の豪華さまで追求した極上のティラミス。

くら寿司にて2025年5月7日より販売される「こだわり抜いたTHE生ティラミス」の紹介でした☆

