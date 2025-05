¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¹ÔÎó¡ª ¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉðÂ¢¾®¶â°æ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は武蔵小金井駅そばにオープンしたベーグル専門店。作りたてのベーグルサンドもおすすめです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

CHEERS BAGEL(東京・武蔵小金井)

ガーリックベーグル 写真:お店から

2025年3月、武蔵小金井駅を出てすぐの場所にベーグル専門店「CHEERS BAGEL」がオープンしました。1931年創業で、武蔵小金井を中心に、中央線沿線に7店舗展開する「クラウンベーカリー」の新ブランドになります。店主は東京製菓学校を卒業後、株式会社クラウンベーカリーにて7年勤務。近年、ベーグル専門店が流行っていることや、昨年韓国に視察に行った時にベーグル専門店の可能性を感じたのがオープンのきっかけになったそう。

ポップで可愛い外観 出典:くちるさん

ベッドタウンとして人気の武蔵小金井は、南口側に大型商業施設が誕生するなど、再開発が進んでいます。駅利用者も増えている中、駅から徒歩1分という好立地だったことから、出店を決意。レトロポップをイメージし、青とオレンジの配色を基調としたお店にしました。外観・イメージキャラクターのデザインを手掛けるのは、イラストレーターの山川はるかさん。明るい色が目を引く店舗は、道行く人も足を止める可愛さです。店内にはイメージキャラクター・ベーグル兄弟のTシャツなど、オリジナルグッズが飾られていて、購入も可能。

3チョコレート/胡桃と無花果のベーグル 出典:ちーちーぱっぱちーぱっぱですさん

国産小麦100%にこだわったベーグルや、ベーグルサンドはなんと50種類以上用意しています。豊富な商品の中からおすすめは、ホワイトチョコレートと2種のミルクチョコレート、全3種類のチョコレートを使用した「3チョコレート」350円。1日に90個以上売れている一番人気のベーグルです。チョコレートは生地に練り込むだけでなく、生地に巻き込むことでチョコたっぷり。そのまま食べてもっちり食感を楽しんだり、軽くトーストしてとろけるチョコとカリッとするベーグルの食感を楽しんだり、チョコレート好きにはたまりません。

あんバターベーグル 写真:お店から

朝食やランチにぴったりの総菜系ベーグルも充実していて「タコスミートサンド」530円は、大豆ミートを使用したタコスフィリングがたっぷり入っています。同店の大豆ミートは、嫌いな人が驚くほど大豆を感じさせないおいしさです。具沢山でボリューム満点なのにヘルシーな、健康志向の人向けの一品。

ベーグルピザ「マルゲリータ」 写真:お店から

他にも、切ってトーストした塩バターベーグルに自家製あんこと大きくカットしたバターを挟んだ「あんバターベーグル」330円や、トマトソースにパンチェッタベーコンとたっぷりのモッツァレラチーズのベーグルピザ「マルゲリータ」690円など、気になる商品がいっぱい。

紙袋も可愛い! 写真:お店から

オープンして間もないですが、行列ができるほど人気になっている「CHEERS BAGEL」。持ち帰り用の袋も可愛らしく、手土産にも重宝しそう。オープンは朝9時〜で、商品が無くなり次第閉店になるため、訪れる際は早めの時間がおすすめです。モッチリ食感がおいしい個性溢れるベーグルを味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

エルヴィスサンド、しおバターなまベーグル 出典:ぷよまろさん

『・しおバターなまベーグル

おいしい〜!もちゅ系の飲める生地系

なまベーグルというだけあって中は水分多めもちゅもちゅで良すぎる

飲める塩パン。うま!』(ぷよまろさん)

※価格は税込。

※駐輪・駐車場の設備はありません。

<店舗情報>◆CHEERS BAGEL住所 : 東京都小金井市本町1-19-11TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

