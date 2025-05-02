¡ÚMLB¡ÛÄ¶¿Íµ¤¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ö1»î¹çÊ¿¶Ñ5Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡×¡¡µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¡ÈÇ¯´Ö400Ëü¿Í¡É¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë
MLB¸ø¼°¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎ¤Ç1»î¹çÅö¤¿¤ê¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬¡Ö2Ëü7261¿Í¡×¤ÈÈ¯É½¡£4·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹âµÏ¿¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Reference¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30µåÃÄºÇÂ¿¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ5Ëü1364¿Í¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤Ê¤¬¤é¡¢ºòµ¨¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë5000¿Í°Ê¾å¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥¸¥ãーºÇÂçµé¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ç¤âËþÀÊ¤Ë
MLB¸ø¼°¤ÎPRÉôÌç¤ÏÆ±Æü¡¢º£µ¨¤Î1»î¹çÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤òÈ¯É½¡£2Ëü7261¿Í¤Ï¡Ö4·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ØBaseball Reference¡Ù¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÁ´30µåÃÄºÇÂ¿¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ5Ëü1364¿Í¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î4Ëü5947¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£1962Ç¯¤Ë³«¾ì¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¸½ºß¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô¤¬¤ª¤è¤½5Ëü6000¿Í¡£3Ëü5000¿Í¤«¤é4Ëü5000¿Í¤Û¤É¤¬¼çÎ®¤Î¶áÂå¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÝÎ©¤Ã¤ÆÂç¤¤¤µå¾ì¤À¡£Ä¾¶á12Ç¯´Ö¤Ç11²ó¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤ë°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤¬Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
4Ç¯¤Ö¤ê8²óÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®¡£¾¯¤Ê¤¤¿¤Ó¤·¤í¤ÎÃæ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤ÇµåÃÄ»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö394Ëü1251¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ç¿ä°Ü¡¢½é¤Î400Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£