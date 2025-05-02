¡Ø°¦Ç¤ÎËÜ²»¡Ù¤¬Ê¹¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ä¹ÔÆ°4Áª
1.¤Ò¤²
Ç¤Î´¶¾ð¤Ï¤Ò¤²¤Î¸þ¤¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤²¤¬¥Ú¥¿¤Ã¤È´é¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¡¢´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤²¤Ï¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤²¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤²¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤Ò¤²¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Ò¤²¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¤·¤Ã¤Ý
¤·¤Ã¤Ý¤Ë¤âÇ¤Î´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤è¤¯¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ëÇ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤·¤Ã¤Ý¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¯¤Í¤¯¤ÍÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤Æ¤¯¤Í¤¯¤Í¤È¤·¤Ã¤Ý¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¯Âç¤¤¯¿¶¤ë¤Î¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ç¤é¤ì¤¿¤êÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤ò¶¯¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤í¤½¤í²æËý¤Î¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¤¬·ù¤¬¤Ã¤ÆË½¤ì¤ëÁ°¤Ë²òÊü¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¡¦¤¢¤¯¤Ó¡¦¿¤Ó
±ø¤ì¤¿ÂÎ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤·¡¢¿²µ¯¤¤Ë¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¿¤Ó¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤®¤¿¡¢¶½Ê³¤·¤¹¤®¤¿¡¢¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4.ÄÞ¤È¤®
ÄÞ¤Î¼êÆþ¤ì¤ä¡¢ÆìÄ¥¤ê¤Ë¤Ë¤ª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤äµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¤Á¤Ä¤«¤»¤ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£Ç¤¬µÞ¤ËÄÞ¤È¤®¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜ²»¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¤Ò¤²¤ä¤·¤Ã¤Ý¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤â¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦Ç¤Î¤Ò¤²¤ä¤·¤Ã¤Ý¡¢¹ÔÆ°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£