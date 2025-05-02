»°¹ñÊ¸²½Âç·¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÖÀÖÊÉ¡¦¼ÚÅìÉ÷¡×¡¢Ãæ¹ñ¸ÐËÌ¾Ê¤Ç½é±é
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð´Á5·î2Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐËÌ¾Ê¤Î»°¹ñÀÖÊÉ¸ÅÀï¾ì¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢»°¹ñÊ¸²½Âç·¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÖÀÖÊÉ¡¦¼ÚÅìÉ÷¡×¤Î½é±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑµÒÌó2Àé¿Í¤¬´Õ¾Þ¤·¤¿¡£²»¶Á¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¸½Âå¤ÎÉñÂæ±é½Ðµ»½Ñ¤Ç¡¢1800Ç¯Á°¤ÎÅÁÀâ¤ÎÀï¤¤¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï¡¢»°¹ñ»þÂå¤ÎÊ¸²½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Á´¥¨¥ê¥¢Ë×Æþ·¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£´ÑµÒ¤Ï¿·¤·¤¯´°À®¤·¤¿ÅìÉ÷³¹¤Ë±è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥ó·à¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÆþ¾ëÊÔ¡×¡Ö»Ô°æÊÔ¡×¡ÖÊ¼±ÄÊÔ¡×¡ÖÀïÁèÊÔ¡×¤Î4ÊÔ¤òÄÌ¤·¡¢Ê¼»Î¤ÎÂâÎó¤ä³¹Ãæ¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÀÖÊÉ¤Î¾Ê¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÂÀ¸Ý¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ß¯»Ö°Î¡Ë