Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬·Î¸ÅÁí¸«¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤Ë£±¾¡£¸ÇÔ¡¡¹Ë¼è¤ê¤Ø¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¡£·Î¸ÅÉÔÂ¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Î¤¾¤«¤»¤ë
¡¡²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¤¬£²Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²Æ¾ì½ê¡Ê£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¹Ë¼è¤ê¤ÎÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï£±£¶ÈÖ¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ë£±¾¡£¸ÇÔ¤Ê¤É·×£¶¾¡£±£°ÇÔ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ö¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·Î¸Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡£±Æü¤ÎÆó½ê¥Î´Ø°ìÌçÏ¢¹ç·Î¸Å¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¡¢¡Ö¿ÆÊý¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÈÖÉÕÈ¯É½¸å½é¤á¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À·Î¸ÅÉÔÂ¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£½éÆü¤Þ¤Ç¤¢¤È£¹Æü¡£¡Ö¾¯¤·¾Ç¤ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À£±½µ´Ö¤¢¤ë¡£»Ä¤ê¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£