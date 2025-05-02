¡ÖÊÌ¿Í¤ä¡Ä¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Óà¾×·âá¤Î20Ç¯Á°¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡Ö³¹¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³¤¤¤¤¡×
¾¾Èø¡¢20Ç¯Á°¤Ï¤«¤Ê¤êÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿!?
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£20Ç¯Á°¤Î¥³¥ó¥Ó¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#20Ç¯Á°NSCÂ´¶È¸å°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÀëºà¡¡#20Ç¯¸å¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1Ëç¤ÏÅö»þ¤Î¥³¥ó¥Ó¼Ì¿¿¡¢¤â¤¦1Ëç¤ÏÉ½¾ð¤äÉþÁõ¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÊý¤Î¾¾Èø½Ù(42)¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¸½ºß¤è¤ê¤â¥¹¥ê¥àÂÎ·¿¤ÇÈýÌÓ¤¬Çö¤¯¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÀí¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¾¾Èø¤Ë¤Ï³¹¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î¾¾Èø¤Ë¤Ï³¹¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Î¾¾Èø¤Á¤ç¤¤ÉÝ(¾Ð)¡×¡Ö¾¾ÈøÊÌ¿Í¤ä¤ó¤±¥Ã¥Ã¥Ã¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤ä¤ó¡×¡Ö¾¾Èø¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤Æº£¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¤Ã¤«Çú¾Ð¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÂç¹¥¤¡£ÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î¼è¤êÊý¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£