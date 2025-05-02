Àîºê¤Î½»Âð°äÂÎ¤Ï¼ã¤¤½÷À¡¡»à¸å1¥«·î°Ê¾å¤«¡¢¾ÆÂ»¤â
¡¡Àîºê»ÔÀîºê¶è¤Î½»Âð¤Ç°ìÉôÇò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï2Æü¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤Ï¼ã¤¤½÷À¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤«¤é»à¸å1¥«·î°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿È¸µ¤â´Þ¤á¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë20Âå½÷À¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤äÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ê³°½ý¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°äÂÎ¤Ë¾Æ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£»à°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¡£ºòÇ¯12·î20Æü¤´¤í¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¿ÆÂ²Âð¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬¼«ÂðÉÕ¶á¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬Ï¢ÆüÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü°Ê¹ß»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï²¬ºê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ËÍí¤ß¡¢¸©·Ù¤«¤éÊ£¿ô²ó¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó1¥«·îÁ°¤«¤é½êºß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤¬¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï4·î30ÆüÌë¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÃËÀ¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢°äÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£