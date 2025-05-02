³ÚÅ·¡¦ÎëÌÚÂçÃÏ¤¬µûÍë¥Ð¥Ã¥È¤ò»î¤·ÂÇ¤Á¡¡³ÚÅ·¤Î1·³Áª¼ê¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ
¡¡¥ß¥º¥Î¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö³ÚÅ·¤ÎÎëÌÚÂçÃÏÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬2Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¡¢Æ±Æü¤ËÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµûÍë¥Ð¥Ã¥È¤ò»î¤·ÂÇ¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡ÖÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Æ±¤¸½Å¤µ¤À¤±¤É·Ú¤¯´¶¤¸¤ë¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÈô¤Ð¤¹¿Í¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Ä¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¿¥Ð¥Ã¥È¤È´¶³Ð¤¬Á´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ËÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»î¹ç¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Îµ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢1²ó¤Ï¤É¤³¤«¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£