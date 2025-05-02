¡È1Æü1¿©¤ÇÂÎ½Å45kg¡ÉÊÒ²¬ÄáÂÀÏº(70)¡¢ºÇ¿·¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÎÎÈ¯´ø¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÒ²¬ÄáÂÀÏº(70)¤¬¡¢·ãÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥è¥¬Æ°²è
¡¡2024Ç¯8·î22Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÄáÂÀÏº¡£2011Ç¯¤Ë¥è¥¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é1Æü1¿©À¸³è¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ½Å¤¬Ìó45kg¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢Ê¢Ä¾¶Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¹âÅÙ¤Ê¥è¥¬¤Î¾ô²½Ë¡¡Ö¥Ê¥¦¥ê¡×¤ÎÆ°²è¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÄ¶¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿À¶È¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥ä¥À¡Á¹ü¤ÈÈé¤À¤±¡¢Äá¤Á¤ã¤ó¤ä¤ê²á¤®¤À¤è!¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇòÈ±¥í¥ó¥°¤Ø¤È·ãÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡4·î29Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÏ¯ÆÉ·à¡¡¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¤«¤é»ä¤ÎËÜÈÖ³«±é¡¡¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÉã¿Æ¥è¥Ï¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤éÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÇòÈ±¥í¥ó¥°¤Ø¤È·ãÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¹¤Í¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë