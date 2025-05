ÂÀÅÄ¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¡ª¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ

ジョイフル本田は、群馬県太田市(以下 太田市)と「災害時における支援協力に関する協定」を、2025年5月1日(木)に締結しました。

ジョイフル本田「災害時における支援協力に関する協定」締結

◆本協定の概要

1. 協定名:災害時における支援協力に関する協定

2. 締結日:2025年5月1日(木)

3. 目的 :太田市で災害が発生・発生する恐れがある場合に、

救援物資の供給や応急救済に関する協力体制を定める。

4. 協定の主な内容

・駐車場を一時的な避難所として提供

・水道水、トイレなどの提供

・災害に関する情報提供

・食糧や生活必需品等の援助物資の提供

ジョイフル本田は、群馬県太田市(以下 太田市)と「災害時における支援協力に関する協定」を、2025年5月1日(木)に締結。

この協定は、太田市域で地震等の大規模災害が発生、または発生する恐れがある場合に、ジョイフル本田は被災者の救援や応急対応に協力し、迅速な支援体制を構築することを目的としています。

具体的には、災害発生時にジョイフル本田新田店の駐車場(立体駐車場2階:230台、平面駐車場(1)180台、(2)130台)を一時的な避難場所として提供するほか、水道水・トイレなどの提供、災害に関する情報の提供、さらには食料や生活必需品などの物資供給を可能な範囲で行います。

平時においても、両者は防災に関する情報の共有や協力体制の整備、市民への周知活動などを積極的に進め、地域防災力の向上に寄与していきます。

ジョイフル本田は、地域社会の一員として、今後も自治体等との連携を深めながら、防災への取り組みを継続していき、災害時においても住民の皆様の安全と安心を支えるパートナーとしての責任を果たしていきます。

ジョイフル本田新田店 一時避難場所イメージ(黄色枠部)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 太田と「災害時における支援協力に関する協定」を締結!ジョイフル本田 appeared first on Dtimes.