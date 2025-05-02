¡ÚMLB¡ÛÀé²ìÞæÂç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹À°ßÄ²±ê¤Ë¤«¤«¤ë¤â¡Ä¡ÄÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Æ»Ö´ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡¡»Ø´ø´±¡Ö»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏ«¤¦
¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥·¥Æ¥£ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£4²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢3»Íµå6Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£µ¨2ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï4－2¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢Àé²ì¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹À°ßÄ²±ê¤Ë¤«¤«¤ê¡¢ÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â¤âØí´µ
Ãæ5Æü¤Çº£µ¨6»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Àé²ì¡£4²ó87µå¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢¹ßÈÄ¡£5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢3»Íµå6Ã¥»°¿¶¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢2ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Áー¥àÆâ¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹À°ßÄ²±ê¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¤é¤¬¤¹¤Ç¤ËØí´µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥»¥ó¥¬¤â¤½¤Î1¿Í¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àé²ì¤Ï¿ôÆüÁ°¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë¶É¡¢ÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬µå¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¡ÈÌÀÆü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢º£Æü¤âÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢ÅÐÈÄ²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸«¶Ë¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÂÎÄ´¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×
»Ö´ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Àé²ì¤Ï»î¹ç¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÈèÏ«´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÀèÈ¯¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ6¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤¤ÏÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¥á¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Ë2ËÜ¤Î¥¢ー¥Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï·ë¤ÓÉÕ¤«¤º¡¢Ï¢ÇÔ¡£¥Ê¡¦¥êー¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤¤¤¦¸«¤¨¤¶¤ëÅ¨¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£