SEVENTEEN¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPY BURSTDAY¡ÙºÇ½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¸ø³«

■SEVENTEENが密かにどこかへと旅立つような姿を描く

SEVENTEENが、5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』(5月26日リリース)の「NEW ESCAPE」バージョンのコンセプトティーザー、フォト、フィルムを順次公開した。

“脱出” “逃避”を意味するバージョン名が示すように、メンバーたちが密かにどこかへと旅立つような姿が描かれている。

最初に公開されたコンセプトティーザーは、メンバーの顔が消されたポスター形式で演出された。写真下部には、SEVENTEENの失踪を知らせる文言とともに、“彼らが消えたのには特別な理由があるかもしれない(THEY MAY HAVE SPECIFIC REASONS FOR THIS DISAPPEARANCE)”という推測が添えられ、好奇心を掻き立てる。

続いて公開されたコンセプトフォトとフィルムには、失踪の背景をうかがわせるヒントが込められている。メンバーたちはまるで誰かと約束していたかのように“Let’s get ready for the BURST” “HAPPY BURSTDAY”といったメッセージを受け取り、その場をあとにする。人目を避けて身を隠そうとする彼らからは、謎めいたオーラが漂う。

そして、無人の道路を逃げるように急ぎ足で進む姿には、まるで映画の一場面のようなサスペンス感が。“彼らはなぜ姿を消したのか?(WHY ARE THEY MISSING?)”と問いかけるティーザーイメージに続き、コンセプトフォトとフィルムではメンバーたちが自ら姿を消す様子が描かれている。

SEVENTEENは、コンセプトティーザー、フォト、フィルムの公開に先立ち、自身の“失踪”をCARAT(ファンの呼称)の視点で描いた独特な映像をSNSに投稿。招待状を受け取ってパーティーに訪れたCARATが、主役のいない空間と対面する展開に、今後どんな物語が広がるのか期待が高まる。

なお、SEVENTEENは「NEW ESCAPE」に続き、5月5日と8日にそれぞれ「NEW MYSELF」「NEW BURSTDAY」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開予定。さらに、5月13日にトラックリスト、16日にハイライトメドレー、23日・24日にオフィシャルティーザー2本が順次公開される。また、5月23日から25日には『B-DAY PARTY』が開催され、アルバムリリース前日の25日にはソウル・チャムスギョ(潜水橋)で『BURST Stage』が行われ、期待が最高潮に達する見込みだ。

